健康網》蛋蛋發炎警報！ 這樣分辨睪丸炎或副睪丸炎

醫師說明，睪丸炎與副睪丸炎的症狀，並提醒若不及時接受治療，恐會逐漸轉變成為慢性發炎，逐漸破壞副睪組織，造成精子品質下降，引起男性不孕；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋蛋有點痛、看起來好像還有點腫腫的，究竟是睪丸或副睪丸發炎？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，睪丸炎是陰囊腫脹疼痛、發紅，可能伴隨發燒、噁心、嘔吐，通常會合併副睪丸一起發炎；副睪丸炎則常見單側陰囊疼痛、脹大，還會出現發燒、排尿困難、尿道時有膿狀分泌物、出現良性腫塊。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，睪丸跟副睪丸都是男性生殖系統的重要器官，皆包裹在陰囊之內，睪丸負責製造精子和產生男性荷爾蒙，而副睪丸則是負責儲存和運輸精子、依附在睪丸上，平時感覺不到它的存在，出現上述症狀若不及時接受治療，恐會逐漸轉變成為慢性發炎，逐漸破壞副睪組織，造成精子品質下降，引起男性不孕。

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副睪丸炎的傳染方式

陳鈺昕指出，感染原因通常是病菌進入尿道口沿輸精管進入副睪，所引起的感染發炎，常見的傳染方式有：

●不安全性行為：經由性行為傳播淋病、披衣菌等性傳染病菌而感染，常見於性生活頻繁的年輕族群。

●泌尿道逆行感染：常見攝護腺肥大者，因小便解不乾淨，使得細菌沿著尿道逆流感染格蘭式陰性桿菌等，或是泌尿道受大腸桿菌等感染，引起副睪丸炎。

蛋蛋治療攻略

●抗生素治療：給予口服藥物或針劑注射，抑制細菌感染。

●症狀緩解：可冰敷緩解紅腫痛，確保飲水充足、充分休息。

●持續休養：建議先暫停性行為，待痊癒後再恢復。

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