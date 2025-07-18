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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

5次試管嬰兒都失敗 33歲女竟是子宮內膜菌叢失衡 治療後成功當媽

2025/07/18 18:48

蔡小姐（中）在李俊逸、林秉瑤（左）2位醫師治療下，成功產子圓夢。（記者蔡淑媛攝）

蔡小姐（中）在李俊逸、林秉瑤（左）2位醫師治療下，成功產子圓夢。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕33歲的蔡小姐因輸卵管沾黏造成不孕，手術切除輸卵管，並接受5次試管嬰兒療程都失敗，到茂盛醫院治療，發現她的胚胎品質良好，進一步檢測出子宮內膜菌叢失衡，可能影響胚胎著床，補充益生菌3個月後，進行1次試管嬰兒療程就成功受孕，今年3月產下男寶寶，圓夢當媽媽。

蔡小姐在茂盛醫院醫療團隊治療，成功產子，與丈夫成功當爸媽。（茂盛醫院提供）

蔡小姐在茂盛醫院醫療團隊治療，成功產子，與丈夫成功當爸媽。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院院長李茂盛指出，夫妻不孕症常見原因包括女性的卵巢、輸卵管問題，各占約3成，其他1成是子宮內膜異位症、不明原因及其他子宮因素，另外男性問題則占3成，由於不孕成因多元又複雜，因此需要更全面且精準的診斷與對策。

李茂盛指出，試管嬰兒療程有66% 的反覆著床失敗（RIF）患者可能患有慢性子宮內膜炎，且與子宮菌叢異常高度相關。（茂盛醫院提供）

李茂盛指出，試管嬰兒療程有66% 的反覆著床失敗（RIF）患者可能患有慢性子宮內膜炎，且與子宮菌叢異常高度相關。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤指出，許多不孕原因檢查過程，常聚焦在胚胎品質，忽略其他潛在因素，例如免疫系統異常、子宮內膜異位症、輸卵管阻塞或沾黏等，有66% 的反覆著床失敗（RIF）患者可能患有慢性子宮內膜炎，且與子宮菌叢異常高度相關。

林秉瑤說，子宮內膜中的好菌和壞菌的菌叢失衡，可能會影響胚胎的著床，容易流產，也會導致骨盆腔慢性發炎、以及婦科疾病。

子宮內膜菌叢影響試管嬰兒療程的胚胎植入成功或失敗，茂盛醫院執行長兼基因遺傳主任李俊逸則說，當子宮內的益生菌（乳酸桿菌）比例超過90%，著床率達60.1%、懷孕率高達70.6%、活產率也有58.8%，因此補充良好益生菌可助力成功懷孕的機會。

林秉瑤指出，子宮內膜菌叢失衡的原因包括有感染問題、常吃抗生素等藥物，以及常熬夜、壓力大，提醒可多吃無糖優格、優酪乳，補充益生菌，除了助孕，也能預防失智、糖尿病等。

茂盛醫院進行試管嬰兒療程與檢測子宮內膜菌叢檢測。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院進行試管嬰兒療程與檢測子宮內膜菌叢檢測。（茂盛醫院提供）

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