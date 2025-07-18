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健康網》電視越開越大聲？ 恐是聽力衰退「 5預兆」勿輕忽

2025/07/18 20:05

如果電視、收音機、手機的音量越開越大卻還是覺得不清楚，很可能已經出現聽力退化的徵兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

如果電視、收音機、手機的音量越開越大卻還是覺得不清楚，很可能已經出現聽力退化的徵兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家中長輩是否看電視越開越大聲？跟他說：「吃飯了！」他卻回答：「蛤？你說什麼？」或是講電話時，每句都要重複兩次？小心他的聽力退化了。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，聽力衰退是漸進式的，通常不會突然「整個聾掉」，但早期的蛛絲馬跡，其實身邊人最先察覺，因此提供5大預兆助判斷。

●聲音變得模糊

說話聲聽起來悶悶的，像蓋了棉被，尤其人多吵雜的地方特別聽不清楚，明明對方講得很清楚，還是只能含糊點頭硬撐。

●聽不到高頻或低頻聲音

像是聽不到孩子細細的聲音、無法聽清楚音樂裡的高音，或是對方壓低聲音講話就像是進入靜音模式。

胡皓淳表示，這種「選擇性聽力」不是耍賴，是聽力曲線真的改變了。

●音量調高還是聽不清楚

家人常說：「你電視也太大聲了吧！」但自己還是覺得「剛剛好」。如果電視、收音機、手機的音量越開越大卻還是覺得不清楚，很可能已經出現聽力退化的徵兆。

●耳鳴或耳內噪音感

出現「嗡～」、「嘰～」、「沙沙沙」的聲音，在安靜時特別明顯。除了是聽力退化的前兆，也可能與壓力、耳疾有關，一定要檢查清楚來源。

●聽力疲勞、腦力耗盡

認真聽人講話卻常常「聽不懂」、需要腦中拼拼湊湊才能理解，長期下來會讓你覺得累、煩、想逃避社交。這就是聽力疲勞，也是退化型聽力損失常見症狀之一。

長期聽力退化 失智風險高

研究指出，聽力損失者的認知功能退化風險較一般人增加24%， 失智風險視聽損嚴重程度會增加到一般人的2倍到5倍！

胡皓淳提醒，別再說「沒關係啦，長輩老了就會這樣」，越早發現、越早處理，效果越好，生活品質也越好。

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