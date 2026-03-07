自由電子報
健康 > 名人健康事

前北市議員陳建銘暈眩住院 醫：恐與前庭神經炎有關

2026/03/07 15:15

前台北市議員陳建銘昨日在臉書，自曝日前因暈眩住院，且疑因胃食道逆流，引發感染。（圖擷取自陳建銘臉書且經合成）

〔記者羅碧／台北報導〕前台北市議員陳建銘昨日在臉書透露，春節期間突然出現嚴重暈眩症狀，整個人幾乎無法動彈，走路像喝醉酒一般，只能由家人協助送醫住院，也因此未能出席春節期間活動；醫師表示，從公開資訊來看，相關症狀恐與前庭神經炎等內耳平衡系統問題有關。

陳建銘在臉書表示，春節期間突然出現暈眩狀況，走路不穩甚至無法自行騎車或開車，只能由家人開車送醫，因此未能參與活動與外出拜年。感謝台北市立聯合醫院陽明院區醫護人員的檢查與照顧，以及北醫附醫醫療團隊的協助與說明，還有家人與朋友這段時間的陪伴。

陳建銘並提到，這次身體不適疑似與胃食道逆流引發感染有關，甚至可能影響到腦部，目前仍在治療與觀察中，希望能盡快恢復正常生活。

對此，基隆長庚醫院耳鼻喉科主治醫師楊士維表示，從公開資訊來看，陳建銘議員就診醫療院所的診斷主要包括前庭功能疾患、右側耳前庭神經炎、頭暈及目眩、以及胃食道逆流等問題。前庭神經炎屬於內耳平衡系統疾病，患者可能出現劇烈暈眩、走路不穩、甚至影響日常活動，若症狀嚴重確實可能需要住院觀察或治療。但其他暈眩症的潛在病因仍需進一步釐清，尤其是中樞神經疾病不可輕忽。

楊士維指出，胃食道逆流在一般民眾中相當常見，主要是胃酸從胃部逆流到食道，嚴重時，甚至可能影響到咽喉部位，但其本質多為胃酸刺激造成的發炎反應，而非感染性疾病，因此胃食道逆流本身通常不會直接造成感染。但胃酸造成局部黏膜破損在理論上是有可能造成感染，但臨床上較少見。

他進一步說明，臨床上造成暈眩的原因相當多，除了內耳平衡系統異常外，也需留意是否與中樞神經系統疾病有關，例如腦血管性病變、腦部病變、偏頭痛相關暈眩、發炎或感染性中樞神經疾病、退化性或神經系統疾病、藥物或毒性影響中樞或腦腫瘤等常見原因，其他較少見原因則需視臨床症狀判斷後安排相關之檢查才能判定。

因此若出現嚴重暈眩、走路不穩或無法正常活動等症狀，應盡速就醫耳鼻喉科、神經科及相關科別檢查，釐清真正原因。

