健康 > 名人健康事

經典賽開打辭世》癌轉肝拒化療！ 棒球人林將簽預立醫療「生病是一種修行」

2026/03/07 15:12

「棒球人」林將癌末在花蓮辭世，他的老鼠貝果三輪車再也無法穿梭在花蓮。（取自林將臉書）

「棒球人」林將癌末在花蓮辭世，他的老鼠貝果三輪車再也無法穿梭在花蓮。（取自林將臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕一生愛棒球、前中華職棒聯盟秘書長、前中華成棒隊領隊林將（巴俗），在世界棒球經典賽開打之際，因癌末病逝。他在得知大腸癌轉移至肝臟之後，決定不化療、放療的安寧療法、「預立醫療決定書及遺囑」。在生命倒數期以持續「讀書與寫作」，直到生命終點，享年76歲。

林將在臉書上寫著：「生病是一種修行，它讓人體驗無常。從這個觀點來看，生病是人生必經的過程，透過病痛可以幫助人們體悟生命無常，並藉此機會反省身心，放下執著，從而達到個人成長的機會」。

林將與妻子皆為媒體人，兩人退休後返回花蓮開起咖啡店並賣貝果的退休生活。向來對生活很有想法的林將，在花蓮也沒閒著，他會在午後騎踏著三輪車，戴著精黑框眼鏡、大鼻子面具的裝扮，喊著：「貝果、貝果、貝果，好吃的貝果！」

有人稱他是「花蓮移動的風景」，他是「老鼠貝果」的老闆，也將文青帶入他的事業，與一群志同道合的朋友催生「慢城花蓮」，在花蓮的日子過得有滋有味。

奈何，大腸癌向他伸出魔手，林將在臉書也分享自己的心路歷程，從去（2025）年8月得知自己大腸癌轉移到肝臟，他果決不放療、化療後，力行「22策略」短文寫作，也留下最後的隻字片語。

林將在倒數的日子中，他簽署「預立醫療決定書」，還在臉書上衛教了「特定5大臨床條件」：

1.末期病人。

2.不可逆轉之昏迷狀況。

3.永久植物人狀態。

4.極重度失智。

5.其他經中央主管機關公告之疾病狀況。

林將提到要執行預立醫療決定，也是很嚴謹，在疑似臨床特定條件之一發生時，須經由兩位相關專科醫師確診，並經緩和團隊至少兩次照會，確認符合5項臨床條件之一的時候，才會依醫療常規與親友、醫療委任代理人或關係人進行討論後執行。

林將表示，「預立醫療決定書」的概念來自太太，全家在去年11月全部參加諮商說明，在瞭解後都簽署了。他在今年初書寫的「22策略」完成730篇短文，他寫著：「『22策略』終於來到730，也就是終點站。兩年前，開始這趟旅程。每天記錄一些生活大小事，可以跟朋友分享的三言兩語。一路走來，有時寫詳細些，有時匆匆帶過。但總是每天有打卡。謝謝朋友們一路上的鼓勵。有朋友問，接下來呢？我已經想了很久─先休息一陣再說！」

