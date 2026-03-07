婦女節談更年期治療 醫：別再被20年前警語嚇到 籲更新警語

女性一生幾乎都伴隨荷爾蒙變化，尤其進入更年期後，許多人會出現熱潮紅、盜汗、失眠等不適。（圖取自freepik）



〔記者邱芷柔／台北報導〕明天是國際婦女節，女性一生幾乎都伴隨荷爾蒙變化，尤其進入更年期後，許多人會出現熱潮紅、盜汗、失眠等不適，不過，過去一項研究曾指出，更年期荷爾蒙療法（MHT）可能增加乳癌與心血管疾病風險，讓不少女性寧可忍受症狀也不敢治療。隨著新研究陸續出爐，美國去年11月已修訂相關警語，國內專家指出，荷爾蒙治療的風險其實與使用年齡與時機密切相關，但台灣藥品警語仍停留在20年前版本，建議應依據最新證據更新，讓女性在醫師評估下更安心接受治療。

台灣更年期醫學會理事長賴宗炫表示，2002年美國「女性健康倡議」（WHI）研究指出，使用荷爾蒙療法約4.6年後乳癌風險增加約26%，研究因此提前終止，也引發全球女性對荷爾蒙治療的疑慮，在WHI研究公布前，台灣約1/3的停經女性接受荷爾蒙治療，但研究發布後，使用率一度降至僅約1%。

請繼續往下閱讀...

不過WHI研究受試者平均年齡約63歲，多數已停經超過10年才開始使用荷爾蒙，與臨床常見的治療族群約50至59歲女性不同。賴宗炫說，後續研究依年齡重新分析資料後發現，結果與最初解讀並不相同，目前研究顯示，60歲前使用荷爾蒙並未增加乳癌風險，甚至可能對心血管健康帶來保護效果，若在60歲後才開始使用，相關風險才會逐漸上升。

賴宗炫表示，荷爾蒙治療除可改善熱潮紅、夜間盜汗與睡眠障礙等更年期症狀，也有助減少骨質流失、預防骨質疏鬆，並常用於改善陰道乾澀、反覆陰道炎與尿路感染等更年期生殖泌尿道症候群。對於50歲前提早停經的女性，補充荷爾蒙被認為好處大於風險，醫界普遍認為，在停經10年內或60歲前開始使用，安全性與效果較佳。

目前臨床主要使用雌激素與黃體素治療，但賴宗炫提醒，若有乳癌病史、血栓疾病、不明原因陰道出血或肝功能異常等情況，仍須審慎評估。

更年期症狀相當普遍，超過八成女性在停經前後會出現不適，平均持續約8年。賴宗炫說，近兩、三年來停經婦女使用荷爾蒙療法比例回升至約15%至20%，但仍低於歐美20%以上。美國去年底已要求藥廠移除部分舊有警語，台灣則仍沿用20年前版本，醫學會也呼籲食藥署檢討更新，讓女性在醫師評估下安心治療，改善生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法