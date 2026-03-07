健康網》陳建銘突病倒 醫解析胃食道逆流與腦膿瘍的真正關聯

4連霸台北市議員陳建銘自曝因胃食道逆流感染，延伸到腦部。成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明醫師指出，胃食道逆流（GERD ）與口腔環境惡化、牙齒侵蝕或口腔問題可能有關。（取自陳建銘臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕4連霸台北市議員陳建銘病了，神隱多日哀述：「病因不明」。他在春節期間頭暈、動彈不得，天旋地轉，自曝因胃食道逆流感染，延伸到腦部。成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明醫師指出，根據國外期刊綜合研究，胃食道逆流（GERD ）與口腔環境惡化、牙齒侵蝕或口腔問題可能有關。

宋俊明進一步解釋，而口腔感染本身是已知的腦膿瘍來源之一。也就是說，真正與腦膿瘍較有直接關聯的，通常是口源性感染，不是單純 GERD 本身。

綜合國外研究指出，胃食道逆流可能造成牙齒侵蝕等口腔環境改變，但與腦膿瘍較直接相關的，通常是牙周或牙齒感染等「口源性感染」，其細菌可能經血流擴散至腦部形成膿瘍。

根據2022年《Dentistry Journal》胃食道逆流患者出現牙齒侵蝕風險顯著增加。《Dental Erosion in GERD Patients》期刊指出，胃食道逆流患者有32.1%出現輕度牙齒侵蝕、44.4%為中度，重度則有23.5%。因此，胃食道逆流者口腔容易牙齒侵蝕、唾液酸化及口腔環境改變。

根據台北醫院衛教資料指出，膿瘍是微生物的局部感染，導致組織壞死並形成腫塊的疾病，發生於腦部就稱為腦膿瘍。正常的腦組織是無菌的，要發生腦膿瘍，細菌必須從血液或鄰近器官帶入，所以有慢性心肺疾病或是免疫力低下 （ 如糖尿病 ）的病人容易得到。另外如果鼻竇、中耳、齒槽感染，有可能蔓延到顱腔，進而引發腦膿瘍。穿通性頭部外傷與開顱手術，因為打開了頭皮、頭骨、腦膜等生理性的屏障，讓細菌進入也可能產生腦膿瘍。

台北醫院表示，症狀會隨著受影響的部位有所不同，有些人會產生癲癇，必須與其他中樞神經疾病與外傷做鑑別診斷，尤其要與腫瘤區別。腦部與身體其他部位的免疫系統隔離，只有約一半的腦膿瘍病人會發燒，周邊血液的白血球也不一定會上升，所以不能單憑病人沒有全身性感染症狀就排除有腦膿瘍的可能性。

因為腦部具有特殊的構造與特殊的重要功能，各個腦部區域功能都不相同，一旦受到腦膿瘍侵犯，幾乎都會留下程度不一的神經學後遺症，例如手腳無力，且預期治療結果比其他身體部位的膿瘍較差，因此腦膿瘍的診斷與治療方式都要有特別的考量。

