老翁高處墜落釀嚴重骨盆損傷 緊急手術保命

吳姓老翁在接受骨折復位鋼板鋼釘固定手術後（藍圈處），順利康復出院。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣72歲的吳姓老翁因意外從3樓高摔落，緊急送至苗栗市私立大千醫院急診，雖然意識清楚、血壓正常，但心跳高達150下，瀕臨休克狀態。經影像檢查發現，吳翁不僅骨盆骨折及薦椎骨折，還有骨盆腔血管破裂出血等問題，經大千醫療團隊緊急手術保住一命，已順利出康復出院。

大千醫院骨科主任范姜治澐表示，傷者送至急診時，發現傷者下背及右大腿疼痛無法活動，加上瀕臨休克狀態，因此先以骨盆固定帶予以固定，並給予靜脈輸液及輸血來穩定生命徵象，再立即由放射科醫師進行骨盆腔血管攝影及栓塞止血，並安排於加護病房做後續照護及觀察。所幸，傷者止血後生命徵象穩定，且沒有其他器官損傷，但因骨折位移較多，需要手術復位固定，所以隔天即接受骨折復位鋼板鋼釘固定手術；術後3天轉入一般病房進行復健治療，並於一週後順利出院。

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范姜治澐進一步說明，在台灣每年約有2百例骨盆骨折，其中可分為因骨質疏鬆造成的脆弱性骨盆骨折，以及因重大外力造成的創傷性骨盆骨折。嚴重的骨盆骨折常合併有身體多處骨折、神經血管損傷或其他生殖泌尿系統之多重外傷，在治療上須同時與其他科別如一般外科、影像診療科、泌尿科等，通力合作共同治療病人。由於骨盆構造複雜，又有許多重要器官、神經及血管，手術不易且風險極高，對於醫療團隊是一大挑戰。

范姜治澐指出，大多數長輩因骨質疏鬆造成的骨盆骨折，因傷害力道不大，多屬於穩定型骨折，不需接受手術治療，以一般保守治療3個月後即可恢復一般活動。若發生骨折粉碎或傷及髖臼，會增加手術困難度，即使積極治療，仍可能造成坐骨神經損傷，或是日後產生股骨頭壞死、創傷性關節炎等後遺症，需要進行後續的人工髖關節置換。

大千醫院骨科醫師范姜治澐指出，重大外力造成的創傷性骨盆骨折，手術不易且風險極高，需團隊密切合作，才能讓病人獲得良好的預後。（大千醫院提供）

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