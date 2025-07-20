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健康網》夏日消水腫！ 營養師教高纖「豆漿綠豆薏仁湯」DIY
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣爆熱食慾差，正餐吃不下，下午想補充體力吃個點心，是否不知該選什麼好？營養師林雨薇雨於臉書專頁「林雨薇 營養師」發文，分享教作「豆漿綠豆薏仁湯」，不僅無添加、無糖又高纖，而且有助消水腫、養腸道好菌，夏日冰涼來一碗，消暑又能安心吃。
消除水腫又能補纖維
對於怕麻煩的人來說，自製點心最希望材料簡單、步驟輕鬆，一鍋到底又能吃得健康安心。林雨薇分享製作「豆漿綠豆薏仁湯」，不僅符合材料、步驟簡單不複雜的條件，加上全食物組合且無糖，取用食材對於易水腫或日常飲食缺少攝取膳食纖維的人來說，也相當適合。
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●準備材料：
無糖豆漿150 ml、煮熟綠豆＋薏仁（半個飯碗的量即可）、有機薑粉1/3茶匙（可省略，依各人喜好添加）。
●製作方法：
1.薏仁（1杯）加水，須超過食材高度1倍的水位高度，外鍋加1.5杯水，以電鍋煮熟。接著放入綠豆（1杯），一樣再加水超過食材1倍的水位高度，外鍋加1.5杯水，煮至電鍋跳起。
2.煮好後放涼分裝於冰箱，食用時，取適量加豆漿與薑粉拌勻即可。
薑粉增加食慾、助免疫
林雨薇說明，薑粉有助促循環、增食慾、維持免疫力。綠豆、薏仁富含纖維、B群、鉀等，以及多種人體必需營養素，但每份（約2湯匙）約70 大卡，半碗約3份，應酌量攝取。另提醒，如果製作份量稍多，也吃得比較多，建議起身多動一動。
除了大家熟悉的綠豆外，農糧署曾於臉書專頁發文介紹，薏仁其實有不同種類，不僅外觀不同，口感也不盡相同。大薏仁又稱薏苡、白薏仁，外觀如花生米大小，中間帶一條深色凹槽；口感有嚼勁碳水化合物含量較低，膳食纖維則含量較高。小薏仁又稱大麥仁、洋薏仁，外觀如綠豆大小，細長無凹槽；口感Q軟、滑順，碳水化合物含量較高，膳食纖維含量則較低。
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