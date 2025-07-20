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健康網》熱到中暑當心腎臟壞掉 醫：嚴重成慢性腎臟病

2025/07/20 14:02

提醒，中暑不僅僅造成急性腎衰竭，也會造成慢性腎臟病，炎熱天氣每小時至少喝500ml水，也可以適量補充電解質飲料；情境照。（圖取自freepik）

提醒，中暑不僅僅造成急性腎衰竭，也會造成慢性腎臟病，炎熱天氣每小時至少喝500ml水，也可以適量補充電解質飲料；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平常在高架橋上工作的30歲男子，看起來體力過人，沒想到前日在烈日下工作後竟然出現頭暈、噁心、全身無力的症狀，甚至還有點意識模糊，旁人讓他在一旁休息，不料他開始抽搐，趕緊送醫，診斷為熱中暑合併急性腎衰竭。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，中暑不僅僅造成急性腎衰竭，也會造成慢性腎臟病。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，熱中暑是核心體溫通常超過40°C，伴隨中樞神經系統功能或其他器官的傷害，如意識混亂、抽搐或昏迷。常見症狀包括：頭暈、噁心、全身無力、肌肉痙攣、皮膚乾燥或潮濕（視熱中暑類型而定）、嚴重時可能出現意識喪失或昏迷，與熱衰竭不同，熱中暑是醫療緊急情況，若不及時治療，可能致命。例如這位患者，如果當時沒有及時送來，甚至可能出現更嚴重的結果，甚至多重器官衰竭。

林軒任提到，據2020年的一項美國研究，熱中暑住院患者中約36%會發展成急性腎損傷，其中1.5%需要透析治療，特別是年輕成年男性、肥胖者或有慢性疾病者風險更高。台灣的研究進一步指出，熱中暑事件與慢性腎病的風險密切相關，調整危險因子後，熱中暑患者的慢性腎病發生率顯著增加（調整後危險比HR=4.346，P<0.001）。

熱中暑導致急性腎衰竭機制

●脫水與腎血流減少：高溫導致大量出汗，脫水降低血壓，減少腎臟血流，影響廢物過濾功能。

●直接腎小管損傷：高體溫（>40°C）可能直接損傷腎小管細胞，引發細胞毒性。

●炎症與免疫反應：熱中暑引發全身性炎症反應症候群，釋放促炎細胞因子如IL-6，導致腎臟進一步損傷。

●橫紋肌溶解症：嚴重熱中暑可能導致肌肉分解，釋放肌紅蛋白，阻塞腎小管，增加急性腎損傷風險。

預防中暑

●勤補水，炎熱天氣每小時至少喝500ml水，也可以適量補充電解質飲料。

●避免長時間高溫暴露，戶外工作每隔1-2小時休息，移至陰涼處。

●穿著適當，選擇透氣、輕便衣物，減少熱量積聚。

中署後急救措施

●首要之務就是移至陰涼處，既然高溫是主要造成原因，趕緊解除高溫是首要之務，除了移到陰涼處外，也可以給予內部及外部降溫。

●內部降溫：大量喝水，若在醫院就會給予大量靜脈點滴。

●外部降溫：電風扇，冷氣，甚至沾水毛巾擦拭身體去降溫。

●已經出現意識不清，抽搐就不能再等待，直接就醫。

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