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夏日出遊留意！恙蟲病恐併發肺炎 醫：野外穿淺色衣物
〔記者蔡愷恆／台北報導〕夏日是旅遊旺季，台北市聯醫提醒，民眾至野外遊玩需留意受恙蟲病感染。台北市立聯合醫院忠孝院區感染科主治醫師蔡宛庭指出，恙蟲病案例在7、8月的暑假達到高峰，超越疾管署的預警值。去（2024）年一共有257個恙蟲病案例，雖今（2025）年7月至今僅有5個案例，不過整體來看，今年甚至有比去年嚴重的趨勢。他也建議，身穿淺色長袖衣褲、手套、靴子等，並於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，以降低遭恙蟲叮咬的機會。
感染的病人其臨床症狀為高燒、背痛、頭痛、盜汗、惡寒、結膜充血、咳嗽、淋巴結腫大、衣物覆蓋處有焦痂，以及發燒數天後皮膚會出現斑丘狀紅疹。嚴重者可併發肺炎與呼吸衰竭、腦膜腦炎、心肌炎等等。傳染途徑為蟲媒傳播，人與人之間並不會傳染，接觸草叢環境或是接觸到囓齒類的人較容易感染恙蟲病，大多不致命，但若產生肺炎、心肌炎等併發症，死亡率可達1-60%。
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蔡宛庭說，恙蟲病為恙蟎上的恙蟲立克次體造成的感染，「別來無恙」便是因恙蟲病的盛行演變而來的問候語。恙蟎的幼蟲會爬行到宿主柔軟的皮膚刺吸宿主體液，進而將恙蟲立克次體傳播給宿主造成恙蟲病。主要宿主包括囓齒類、哺乳類、鳥類等等，為人畜共通病。恙蟲病於台灣以花東、離島、高屏、南投較為盛行。
台灣去年有257例恙蟲病，今年截至四月初為10例，雖今年7月至今僅有5個案例，不過整體來看，今年甚至有比去年嚴重的趨勢，預計夏季較多戶外活動時案例數會大幅增加。應穿著淺色衣物等，並於塗抹防蚊藥劑，以降低遭恙蟲叮咬的機會。蔡宛庭提醒，若有高燒合併肝功能異常，且有戶外活動史，恙蟲病應該列入鑑別診斷，以免延誤治療的時機。
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