自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

夏日出遊留意！恙蟲病恐併發肺炎 醫：野外穿淺色衣物

2025/07/17 17:15

恙蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，若遭具傳染性的恙?幼蟲叮咬就會得到恙蟲病。（資料照，疾管署提供）

恙蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，若遭具傳染性的恙?幼蟲叮咬就會得到恙蟲病。（資料照，疾管署提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕夏日是旅遊旺季，台北市聯醫提醒，民眾至野外遊玩需留意受恙蟲病感染。台北市立聯合醫院忠孝院區感染科主治醫師蔡宛庭指出，恙蟲病案例在7、8月的暑假達到高峰，超越疾管署的預警值。去（2024）年一共有257個恙蟲病案例，雖今（2025）年7月至今僅有5個案例，不過整體來看，今年甚至有比去年嚴重的趨勢。他也建議，身穿淺色長袖衣褲、手套、靴子等，並於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，以降低遭恙蟲叮咬的機會。

感染的病人其臨床症狀為高燒、背痛、頭痛、盜汗、惡寒、結膜充血、咳嗽、淋巴結腫大、衣物覆蓋處有焦痂，以及發燒數天後皮膚會出現斑丘狀紅疹。嚴重者可併發肺炎與呼吸衰竭、腦膜腦炎、心肌炎等等。傳染途徑為蟲媒傳播，人與人之間並不會傳染，接觸草叢環境或是接觸到囓齒類的人較容易感染恙蟲病，大多不致命，但若產生肺炎、心肌炎等併發症，死亡率可達1-60%。

蔡宛庭說，恙蟲病為恙蟎上的恙蟲立克次體造成的感染，「別來無恙」便是因恙蟲病的盛行演變而來的問候語。恙蟎的幼蟲會爬行到宿主柔軟的皮膚刺吸宿主體液，進而將恙蟲立克次體傳播給宿主造成恙蟲病。主要宿主包括囓齒類、哺乳類、鳥類等等，為人畜共通病。恙蟲病於台灣以花東、離島、高屏、南投較為盛行。

台灣去年有257例恙蟲病，今年截至四月初為10例，雖今年7月至今僅有5個案例，不過整體來看，今年甚至有比去年嚴重的趨勢，預計夏季較多戶外活動時案例數會大幅增加。應穿著淺色衣物等，並於塗抹防蚊藥劑，以降低遭恙蟲叮咬的機會。蔡宛庭提醒，若有高燒合併肝功能異常，且有戶外活動史，恙蟲病應該列入鑑別診斷，以免延誤治療的時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中