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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》肥胖讓人提早老化！ 研究：基因提早耗損

2025/07/21 14:48

研究結果顯示，肥胖者的DNA老化程度比正常體重者高出15%至16%，甚至有個案老化程度多出48%；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究結果顯示，肥胖者的DNA老化程度比正常體重者高出15%至16%，甚至有個案老化程度多出48%；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖不僅影響外觀與代謝，還可能讓年輕人加速老化！恆新復健科診所醫師王思恒在其臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，根據一項針對智利1990年代出生青年的長期研究顯示，長期肥胖會明顯加速身體老化，即使實際年齡仍輕，身體卻早已進入老年狀態。

肥胖者DNA老化速度大增 染色體端粒明顯縮短

該研究追蹤對象為年齡介於28至31歲的智利青年，並依照其體重變化歷程分為「從小肥胖」、「青春期開始肥胖」及「體重正常」3組，研究時長達30年。結果顯示，肥胖者的DNA老化程度比正常體重者高出15%至16%，甚至有個案老化程度多出48%。此外，代表基因老化的染色體端粒長度也明顯縮短，顯示其細胞早已提前老化。

隱性病變悄然來襲 身體未發病卻已老化

研究進一步發現，這些肥胖個體雖尚未罹患糖尿病等疾病，但其身體早已出現慢性發炎、胰島素阻抗、脂肪肝與動脈僵硬等多項早期病變，長期下來恐成健康隱憂。王思恒指出，這些跡象代表身體雖年輕，卻實質已進入老化狀態。

肥胖與失智症、心血管疾病、癌症、關節炎與慢性疼痛等疾病皆有正相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

肥胖與失智症、心血管疾病、癌症、關節炎與慢性疼痛等疾病皆有正相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

生理年齡提早報到 中年病年輕化成趨勢

「每個人都有兩種年齡，一種是實際年齡，另一種則是生物年齡。」王思恒提醒，有些人即使年齡僅35歲，卻已出現高血壓、糖尿病、關節退化等中老年人才會有的問題，其生物年齡可能早已超過45歲。

減重不只是為了變瘦 延緩老化才是關鍵

肥胖與失智症、心血管疾病、癌症、關節炎與慢性疼痛等疾病皆有正相關。王思恒呼籲，減重與運動不應僅為了外表，而是為了延緩老化、保護身體核心機能。他強調：「你可以決定自己每年老18個月，還是只老9個月，差別就在你的選擇。」

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