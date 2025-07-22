白袍守初心》牙醫第2故鄉情 林彥璋踏遍原鄉為圓大學時初心

仁愛鄉第1位開業牙醫林彥璋，因為大學口衛服務隊到仁愛鄉服務，取得牙醫執照後，毅然決然到仁愛鄉行醫。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕牙醫師林彥璋，是仁愛鄉首位開業牙醫，他曾開著堪稱全台第1部牙科巡迴醫療車，踏遍部落窮鄉僻壤為民眾看牙。在仁愛、埔里行醫28年，也曾與死神擦身而過，堅守在原鄉當牙醫，緣起於大學時給他看過牙的長輩們，他難以忘記曾經許下的承諾。

55歲的林彥璋是台南人，拿到醫師執照後，家人已準備幫他在台南開診所，但他卻在仁愛鄉霧社地區租鐵皮屋，開了全鄉第1間牙醫診所，家人不解他到偏僻原鄉開業的理由，他只用「我喜歡拍照，剛好仁愛鄉風景很美！」帶過，直到數年前家人才知真正的原因。

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林彥璋在仁愛鄉開設的診所，多年後招牌還未卸下，當時診所電話號碼還是6碼。（林彥璋提供）

原來林彥璋大學時擔任口腔衛生服務隊的隊長，連2年到仁愛鄉辦夏令營，之後每年都會回部落關心給他看過牙的長輩，牧師曾問他願不願意到部落開業，他告訴牧師：「如果你們需要我，我就會回來！」而他信守承諾真的到霧社開業。

原鄉沒有牙醫，很多人嚴重蛀牙，那時已開辦健保，他儘量以根管治療保住患者牙齒。由於仁愛鄉幅員遼闊、交通不便，隔年就向家人借錢買了貨車，請人改裝成巡迴醫療車，每週開著這部全台第1部的巡迴醫療車，到各部落的學校幫小朋友看牙。

林彥璋不只是仁愛鄉第1位開業牙醫，且還改裝貨車成為第1部巡迴醫療車，裡面就是診療室，部落的小朋友對這部會打開翅膀的醫療車非常感興趣。（林彥璋提供）

他發現好多小朋友第1顆大臼齒都蛀掉，影響咬合，而部落的小孩因為喜歡這部翅膀會張開、屋頂會升高的醫療車，好奇心趕走了恐懼感，願意開心地上車接受診療，他說：「在山上的那幾年，幾乎把全鄉小朋友的第1顆大臼齒補完！」

巡迴醫療車不只開到各部落幫鄉民看牙，也常順道載長輩回家，而這部車後來還到南投縣中寮鄉，為1位牙痛難耐的癱瘓長輩治療蛀牙。他說，能看到長輩治療後解除痛苦神情，就覺得很值得。

林彥璋因為結婚，才下山到埔里鎮開診所，一開始放心不下山上的患者還兩邊跑，後來才慢慢結束掉仁愛鄉的診所，專心在埔里看診，他因患者多，幾乎很少休息。

林彥璋的巡迴醫療車曾從仁愛遠征至中寮鄉，為1位癱瘓的長輩治療蛀牙。（林彥璋提供）

然而就在7年前林彥璋看診時，突然感到心臟劇烈疼痛，助理送他到埔基醫院急診，他一到醫院就休克，經電擊才將他從鬼門關前拉回來。與死亡擦身而過，讓他看淡生死，也更堅定「覺得對的事就趕快去做」的信念。

回首一路走來的點滴，雖然林彥璋並不出身埔里人，他仍堅守在埔里為需要他的民眾看牙，守護著鄉里。

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