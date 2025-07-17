乾癬害難眠！中醫調理4個月 女童重拾自信笑容

一名12歲的女童，頭皮、手肘、膝蓋與小腿出現大片紅斑，癢到無法入眠，就醫才知是乾癬作祟。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名12歲的小學六年級女童，頭皮、手肘、膝蓋與小腿出現大片紅斑，並伴隨銀白色脫屑，奇癢難耐，甚至癢到無法入眠，至衛生福利部豐原醫院求診，才知是乾癬作祟，經中醫調理4個月，皮膚逐漸恢復光滑，也重拾自信笑容。中醫表示，「乾癬」是一種常見且反覆發作的慢性皮膚疾病，根據統計全台約有超過10萬名乾癬患者，其主要症狀為皮膚紅斑、脫屑與搔癢，嚴重影響外觀與生活品質。

豐原醫院中醫師蘇紋華表示，天氣變化大，許多人出現皮膚乾癢、脫屑、紅疹等症狀，常誤以為只是單純乾燥，塗抹乳液即可改善，卻忽略了可能是乾癬（psoriasis），中醫稱之為「白疕」，屬「癬症」的一種，與體質、情緒密切相關。

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但乾癬並非傳染病，而是免疫系統失調導致的皮膚疾病。當免疫細胞異常活躍，導致皮膚細胞過度增生與代謝異常，便會在表皮堆積，表皮堆積形成如魚鱗狀的脫屑，俗稱「銀屑」，乾癬常見好發部位為頭皮、肘部、膝蓋、背部等。

蘇紋華指出，乾癬的發生與血熱內蘊、風邪外襲及情緒鬱結密切相關，許多患者有明顯壓力史或情緒起伏，並易於冬季復發。出中醫講求「體質辨證」再治，常見體質分為4型，包括「血熱型」紅斑劇癢、口乾舌紅；「血燥型」皮屑厚多、皮膚乾裂、舌紅少津，屬陰血不足；「血瘀型」疹塊色暗、反覆不癒；「氣血兩虛型」病程長、容易疲倦、病情遷延不癒。

中醫會針對不同體質，採取「內調外治」三大策略，「內服方劑」依個人體質開立清熱涼血、養血潤燥或活血化瘀的中藥；「外用療法」衛教指導使用成分單純的清潔保養品；「日常調養」則避免發物、辛辣與海鮮，維持規律作息與穩定情緒。

蘇紋華提醒民眾，乾癬雖為慢性病，但只要找出體質根源、配合生活調整，大多可有效控制，強調「減壓抗焦慮是關鍵，壓力過大容易誘發復發」。飲食應清淡，避免油炸與來路不明的偏方，以免加劇症狀，乾癬不只是皮膚問題，更是體內失衡的外在表現，中醫從根本調理，透過辨證論治與內外兼施，幫助身體恢復自癒能力，遠離反覆困擾，回歸正常生活。

豐原醫院中醫師蘇紋華表示，天氣變化大，許多人出現皮膚乾癢、脫屑、紅疹等症狀。（豐原醫院提供）

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