健康網》樂壇巨星范宗沛驟逝！ 國健署推「護心法」遠離心梗

〔健康頻道／綜合報導〕台灣樂壇痛失一位傳奇大師范宗沛，他享譽兩岸三地的「配樂鬼才」、三金大提琴家，不幸因心肌梗塞病逝，享年65歲。國民健康署指出，救心行動，可協助大家遠離心血管疾病。

范宗沛曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達9年，他不僅是樂壇鬼才更是美食家。過去得過金曲、金鐘、金馬獎，也曾在亞太影展中以作品獲獎。

國民健康署衛教資料指出，要「控三高」（高血壓、高血糖、高血脂）、「拒菸」、「挑食」、「多動」及「健檢」：

●控三高-減風險：高血壓、高血糖、高血脂病患，更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，積極採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。

●拒菸-保健康：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成；而戒菸5年後，中風機率幾乎與無吸菸習慣的人相同。

●挑（好）食：挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。

●多動-有活力：減少看電視、網路及拒當低頭族（3C用品）等靜態活動，維持每週5次、每次30分鐘的中度身體活動，包括走路、使用大眾運輸、做健康操、跳韻律舞、慢跑、騎自行車等。所有運動不嫌晚，可以從每天運動15分鐘開始，再逐漸延長運動時間，多動多流汗，對身體健康益處多多。

●健檢-早發現：定期健康檢查，善加利用國民健康署提供40到64歲免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查，以及早發現身體異常，俾能及早調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

已知自己是高危險群，國健署叮嚀，外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史；應隨身攜帶醫師開給緊急備用藥品。

不幸發生疑似心肌梗塞的急性發作，出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，應立即就醫。一旦懷疑是心肌梗塞或中風的急性發作，應該打119，並以最快速度到達醫院，由專業救護人員提供緊急送醫急救處理，有助於搶回寶貴性命及減少後遺症。

