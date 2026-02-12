自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

不只少糖！ 營養師攜手超商推「無糖選」更健康

2026/02/12 16:04

營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，減糖已是全球健康趨勢。（記者羅碧攝）

營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，減糖已是全球健康趨勢。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為迎接2月22日營養師節，營養師公會全國聯合會今（12日）宣布與全家便利商店合作推廣「無糖飲品選擇」，期盼透過民眾日常最容易接觸的消費場域，協助建立無糖更健康的飲食習慣。

營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟指出，世界衛生組織於2015年即向各國政府呼籲減糖的重要性，國民健康署也於2018年於國民飲食指標中增列「添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」之建議，美國《2025–2030年飲食指南》也再次強調降低含糖飲料的攝取，減糖已是全球健康趨勢。

黃孟娟表示，減糖並非完全不碰甜味，而是在可選擇的情況下，優先選擇無糖飲品，有助於降低長期糖分攝取，對體重管理與慢性病預防皆具正面影響。

政務委員陳時中指出，減糖的關鍵不是「不能吃」，而是「少吃最好」。（記者羅碧攝）

政務委員陳時中指出，減糖的關鍵不是「不能吃」，而是「少吃最好」。（記者羅碧攝）

行政院政務委員陳時中出席活動致詞時表示，糖分在生活中無所不在，且常帶來愉悅感，使「起而行動」變得困難。他指出，減糖的關鍵不是「不能吃」，而是「少吃最好」，需要透過社會教育與環境支持，幫助民眾在日常中做出較健康的選擇。

陳時中也提到，近年推動的《營養及健康飲食促進法》，已將政策重心從單純的營養補充，轉向整體健康促進，包括一日五蔬果、減糖、減鹽及減少飽和脂肪攝取等方向。其中，「減糖」是影響健康的重要基礎。

國民健康署副署長林莉茹也指出，根據國民營養調查，19 歲以上成人平均每週仍有多次攝取含糖飲料的情形，顯示減糖仍有進步空間。她表示，透過專業營養師與生活場域合作，能讓民眾在選購飲品時更容易做出健康選擇。

營養師公會全國聯合會與全家便利商店在今天簽署「營養師x全家無糖選推廣」合作備忘錄，並在「222營養師節」期間（2月22日至2月28日）民眾可至全家的官方粉絲專頁「全家在這里」參加互動抽獎任務；此外，即日起至3月31日止，於全台超過4,400家的店舖購買指定無糖飲品也享有專屬優惠。

政務委員陳時中（左3）出席活動，建議超商之後可考慮舉辦「一日無糖」活動，宣導健康台灣理念。（記者羅碧攝）

政務委員陳時中（左3）出席活動，建議超商之後可考慮舉辦「一日無糖」活動，宣導健康台灣理念。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中