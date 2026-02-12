不只少糖！ 營養師攜手超商推「無糖選」更健康

營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，減糖已是全球健康趨勢。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為迎接2月22日營養師節，營養師公會全國聯合會今（12日）宣布與全家便利商店合作推廣「無糖飲品選擇」，期盼透過民眾日常最容易接觸的消費場域，協助建立無糖更健康的飲食習慣。

營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟指出，世界衛生組織於2015年即向各國政府呼籲減糖的重要性，國民健康署也於2018年於國民飲食指標中增列「添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」之建議，美國《2025–2030年飲食指南》也再次強調降低含糖飲料的攝取，減糖已是全球健康趨勢。

黃孟娟表示，減糖並非完全不碰甜味，而是在可選擇的情況下，優先選擇無糖飲品，有助於降低長期糖分攝取，對體重管理與慢性病預防皆具正面影響。

政務委員陳時中指出，減糖的關鍵不是「不能吃」，而是「少吃最好」。（記者羅碧攝）

行政院政務委員陳時中出席活動致詞時表示，糖分在生活中無所不在，且常帶來愉悅感，使「起而行動」變得困難。他指出，減糖的關鍵不是「不能吃」，而是「少吃最好」，需要透過社會教育與環境支持，幫助民眾在日常中做出較健康的選擇。

陳時中也提到，近年推動的《營養及健康飲食促進法》，已將政策重心從單純的營養補充，轉向整體健康促進，包括一日五蔬果、減糖、減鹽及減少飽和脂肪攝取等方向。其中，「減糖」是影響健康的重要基礎。

國民健康署副署長林莉茹也指出，根據國民營養調查，19 歲以上成人平均每週仍有多次攝取含糖飲料的情形，顯示減糖仍有進步空間。她表示，透過專業營養師與生活場域合作，能讓民眾在選購飲品時更容易做出健康選擇。

營養師公會全國聯合會與全家便利商店在今天簽署「營養師x全家無糖選推廣」合作備忘錄，並在「222營養師節」期間（2月22日至2月28日）民眾可至全家的官方粉絲專頁「全家在這里」參加互動抽獎任務；此外，即日起至3月31日止，於全台超過4,400家的店舖購買指定無糖飲品也享有專屬優惠。

政務委員陳時中（左3）出席活動，建議超商之後可考慮舉辦「一日無糖」活動，宣導健康台灣理念。（記者羅碧攝）

