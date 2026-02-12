自由電子報
健康 > 杏林動態

過年前大缺血！台中血庫只剩3.5天 全國最低、A、O型快見底

2026/02/12 17:58

過年前鬧血荒，台中血液庫存目前全國最低，庫存量只剩3.5天，A、O型血液更只有約3天，嚴重缺血。（捐血中心提供）

過年前鬧血荒，台中血液庫存目前全國最低，庫存量只剩3.5天，A、O型血液更只有約3天，嚴重缺血。（捐血中心提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕過年前嚴重缺血，台中血庫鬧血荒！血液庫存持續下探，遠低於10天安全存量，台中血液庫存目前全國最低，庫存量只剩3.5天，A、O型血液更只有約3天，嚴重缺血，捐血如果持續短缺，恐難足夠供應中部醫療用血，呼籲民眾踴躍捐血。

台中血液庫存目前O型血庫存僅剩3.2天、A型3.3天、B型3.7天、AB型5.8天，合計3.5天，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，恐難足夠供應中部醫療用血。

台中捐血中心提供中彰投雲等4縣市的醫療用血，每天需要1800袋的血液，春節期間醫療需求不會中斷，但因返鄉、出遊及作息改變，往年此時捐血人數常明顯下降，血液補充更顯吃緊。

台中捐血中心主任洪英聖表示，為確保急救、手術及重症病患的用血安全，除夕前1個月已啟動捐血月宣導行動，各項捐血活動如火如荼展開，但在農曆年前，血庫仍出現空蕩蕩的窘境，呼籲民眾熱心協助，轉發缺血訊息，並踴躍捐血救人。

台中捐血中心於年前在中彰投雲等4縣市舉行捐血活動，包括在南投紫南宮、北港武德宮、龍井區公所、彰化縣議會等人潮聚集處辦捐血，過年期間部分捐血室、捐血車也不打烊，仍有捐血服務，凡年滿16歲至未滿65歲、身體健康且符合捐血條件的民眾，皆可前往捐血。

相關捐血地點、時間及過年前捐血活動資訊，請至台中捐血中心官方網站、臉書粉絲團、LINE官方帳號查詢。

