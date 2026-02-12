健康網》煮菜不放鹽 抽血結果仍爆表 專家揭這調味料比鹽更危險

營養師曾建銘指出，很多吃起來不鹹卻鮮甜的調味料，其實鈉含量很高，甚至比鹽巴還危險，如蠔油、豆瓣醬均屬之；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不論在年菜或日常料理，沾點醬油是相當常見的；同時為了避免高血壓，許多人煮菜盡量不放鹽，以為這樣就能避免攝取過多鈉。營養師曾建銘分享，日前1位婦人疑惑明明料理沒放鹽巴，抽血報告卻還是數值不理想。經查看飲食內容發現，婦人料理雖沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，卻在菜餚中添加大量醬油膏、蠔油，提醒很多吃起來不鹹卻鮮甜的調味料，其實鈉含量很高，甚至比鹽巴還危險。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，高血壓降不下來，有時問題未必出在鹽巴。​這是因為許多人經常以為鹹＝高鈉，卻忽略不鹹卻口感鮮甜的調味料，往往含鈉量高過鹽巴更可怕。以上述婦人案例來說，為了讓孫子愛吃菜餚，滷肉加了許多醬油膏，炒菜最後淋滿蠔油提鮮，卻不知落入味覺陷阱。

3大調味料防高鈉怎麼吃

對此，曾建銘特別整理列出以下3種常見醬料、調味料，並區分紅燈、黃燈、綠燈三區，提醒日常使用時，如何攝取最健康：

​​●紅燈區盡量少用

第一名是味精，含鈉量是白醋的1700倍，再來是大家最愛的蠔油、豆瓣醬。因為它們加了糖、勾了芡，濃郁口感會讓人忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。​

●黃燈區控制用量

番茄醬、甜辣醬通常也是高糖＋高鈉的組合，沾一點點就好，不要淋滿。

​●綠燈區放心使用

曾建銘表示，最推崇這款減法飲食，多利用鈉含量相對低很多的白醋、烏醋，以及台灣在地好購買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬，當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。

​曾建銘特別強調，改變飲食習慣很難，不會要求馬上丟掉蠔油，但不妨從今天開始，先試試看把湯匙換小一點，或是醬料改用沾的，不要用淋的，光是這些小動作，身體就會感謝你的改變。

