健康網》有體能訓練卻沒進步？ 中醫：恐忽略睡眠

中醫指出，睡眠會影響養精氣神、修復筋骨、提升免疫力，訓練量加上睡眠品質，才是打造體能的黃金組合；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明訓練很勤，為什麼體能卻沒進步？翰醫堂中醫診所中醫師在臉書提醒，很可能是忽略了最關鍵的一環「睡眠」，它會影響養精氣神、修復筋骨、提升免疫力，訓練量加上睡眠品質，才是打造體能的黃金組合。

睡眠對運動表現的影響關鍵

●養精氣神：睡眠時，肝與膽負責進行身體修復與能量補充，6-7小時的優質睡眠，能幫助身體恢復精、氣、神；提升專注力與反應速度；強化運動表現穩定度。

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●修復筋骨：深層睡眠讓肝血充盈、筋骨得養，加速肌肉修復與恢復力，而熬夜會導致肝血不足，增加肌肉疲勞與運動傷害風險。

●提升免疫力：運動會大量消耗氣血，若休息不足，容易導致氣虛、體弱、易疲勞，睡得好才能：增強免疫力、延長耐力與持久力、幫助訓練效果更上一層樓。

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