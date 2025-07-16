肌少症新發現 腸道荷爾蒙GLP-1抑制長肉肉

陽明交大攜手北榮發現，腸道荷爾蒙GLP-1 是肌少症新成因。（陽明交大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立陽明交通大學與台北榮總合作的最新研究發現，腸道荷爾蒙GLP-1竟會直接抑制肌肉的再生與修復，成為肌少症前所未見的新成因。這是全球首度證實腸道荷爾蒙對肌肉生成具有負面影響，為肌少症診斷與治療開啟嶄新視角，已刊登於國際期刊「Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle」。

GLP-1（Glucagon-like peptide-1）是腸道在進食後自然分泌的賀爾蒙，具有促進胰島素分泌、調節血糖的作用，廣泛應用於糖尿病與減重治療。台北榮總急診醫學部主任黃獻皞表示，其研究團隊針對145位平均年齡逾80歲的急診患者進行臨床分析發現，即使在空腹狀態下，肌少症患者的血中 GLP-1 濃度仍異常升高，平均達 1021.5微克/毫升（pg/mL），為非肌少症者的近3倍。

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進一步的動物與細胞實驗中，GLP-1會抑制肌肉生成過程中的關鍵蛋白，導致肌纖維融合不良、形態異常，進而阻礙成熟肌管的形成。此外，GLP-1還會干擾細胞內粒線體的正常運作，使細胞能量代謝大幅下降，等同直接打亂肌肉修復與增生的機制。

傳統對肌少症的認知，多集中在年齡、運動不足與營養攝取。這項研究為肌少症發展提供全新機轉。研究主持人，陽明交大生化暨分子生物研究所教授郭津岑表示，這項研究打破GLP-1僅為胰島素刺激因子的舊有認知，揭示其在骨骼肌分化與能量代謝中的負面影響，這對於肌少症與糖尿病患者的治療策略帶來重要啟示。

郭津岑表示，研究成果揭示了GLP-1與肌肉再生之間的直接連結，也為肌少症的預防與診斷提出全新可能，例如GLP-1是否可望成為早期的生物標誌？長期使用GLP-1類藥物是否需要重新評估其對肌肉健康的潛在風險等？都將是後續值得深入探討的重要課題。

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