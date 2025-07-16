高齡產婦合併多重高風險妊娠 高雄秀傳成功接生

高雄秀傳紀念醫院為一名合併多重高風險因素的高齡產婦，順利剖腹生產。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院繼首位「秀傳寶寶」報到後，近日又成功協助一名合併多重高風險因素的37歲高齡產婦，順利剖腹生產，儘管術中出血近2千c.c.，在醫療團隊同心合作下，母子均安，有驚無險迎來新生命。

負責主刀的副院長陳聰富表示，該名高齡產婦罹患妊娠糖尿病、子癲前症，且胎位不正，曾接受過2次子宮肌瘤手術，產程風險極高，醫療團隊在產前即召開多次跨科別會議，進行精密風險評估和生產計畫擬定，從婦產科、麻醉科、產房、開刀房、護理部門皆嚴陣以待，全程密切監控孕婦生命徵象及胎兒狀況。

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陳聰富說，手術過程中，由於產婦子宮曾有多次手術，加上妊娠相關併發症，導致出血量高達近2千c.c.。所幸麻醉科醫師快速反應、即時補液與輸血支持，手術順利完成，平安產下體重近3800多公克的寶寶，母親生命徵象穩定，目前已轉入病房觀察恢復中。

陳聰富表示，該起案例凸顯高齡孕婦合併多重高風險妊娠的複雜性，但透過各科緊密協作，展現秀傳婦產醫療團隊對完整的週產期照護能力與高風險妊娠應變經驗。

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