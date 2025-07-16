健康網》醫示警晚餐時間別吃錯 小心腰圍直線上升

腰圍上升不只是因為熱量多肇禍，醫師建議晚餐別吃太晚，以免影響代謝，造成血糖波動不穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾追求健康，容易聚焦在吃了什麼、吃了多少，然而，卻忽略吃飯的時間點，才是影響身體代謝與健康的重要關鍵。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，吃得太晚，身體將代謝得更差。他提醒，身體有它的作息，晚餐一旦吃錯時間，傷的不是胃，是胰島素，血糖穩定度也變得不穩定。

有些人可能會疑惑，明明沒吃很多，為什麼血糖還是不好？體重還是悄悄上升？張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，關鍵出在吃飯時間，能不能和生理時鐘對得上。他引述2025年期刊《eBioMedicine》的研究，證實這個被忽略的事實，吃得太晚，身體代謝會變差。

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這篇來自德國的雙胞胎研究，分析92位雙胞胎的飲食習慣與身體代謝，結果發現，習慣把1天主要的熱量拖到比較晚才吃完的人，不只是體重比較容易增加，連胰島素的敏感度都變差，血糖穩定度也比較糟糕。

研究用1個指標叫做「卡路里攝取中點」（caloric midpoint, 簡稱 CCM），就是指1天中吃到一半熱量時，對應的時間。越晚達到這個時間，身體處理血糖的能力就越差。換言之，晚餐越晚吃，或把1天大部分熱量集中到晚上，這時候身體的「代謝時鐘」已經開始關燈準備休息，處理血糖的能力就越差。

張家銘說明，研究還發現睡得晚的人，習慣吃得晚，這樣的循環固定以後代謝狀況會越來越差，連腰圍、體脂都會悄悄上升。他提醒，與其每天焦慮地算熱量，不如先問問自己：「我有沒有順著自己的節奏吃飯」、「我的身體現在真的需要能量，還是只是習慣在這個時間吃東西？」找回屬於自己的節奏，才是真正的長久之道。

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