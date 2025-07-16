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健康 > 心理精神

家園復建壓力讓焦慮加劇 嘉療照護災民身心健康

2025/07/16 16:14

「丹娜絲」颱風災後，嘉南療養院持續前往偏區服務。（嘉南療養院提供）

「丹娜絲」颱風災後，嘉南療養院持續前往偏區服務。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「丹娜絲」颱風強襲台南，偏遠地區的房屋受損嚴重，面對家園復建，讓原本就有精神疾病的災民倍感壓力，更為焦慮。衛生福利部嘉南療養院持續投入巡迴服務，協助穩定情緒，並調度人員駐點，照護鄉親們的身心健康。

嘉南療養院長吳文正表示，災後生活逐漸恢復之際，精神健康是最容易被忽略、卻至關重要的一環。慢性精神疾病患者、身心障礙朋友與失能長輩等，在家園重建時會面臨更大的照護挑戰，持續進行穩定追蹤與心理支持，更是刻不容緩。

吳文正說，該院精神居家醫療主責範圍涵蓋台南與高雄等25個行政區，目前照護總人數超過320位，丹娜絲重創的溪北，就佔了4成之多，在確保安全後，積極投入緊急應變，立刻恢復社區巡迴服務，不因災害而中斷。

嘉療社區精神科主任王禎邦指出，所服務的個案，本來的抗壓性就比較不好，尤其水電中斷，屋頂又被吹走，無法順利維持基本需求，會讓他們更為焦慮，有的已出現相關症狀，如何陪伴偏鄉病人、家庭走過災後陰霾，重建穩定、安全與尊嚴的生活，值得重視。

王禎邦強調，服務的區域，醫療資源相對缺乏，個案多為長期罹患慢性精神疾病者，災後更需穩定治療與心理支持，儘管部分道路受阻、停電或通信不便，仍帶領團隊深入，並緊急調度專科醫師，以及護理人員進行居家訪視，且適時提供藥物，避免病情波動或加劇。˙

王禎邦提到，不僅深入聚落，提供精神專科服務，落實病情追蹤、藥物管理，以及家屬的衛教與諮詢等，穩定病人治療成效，更維持偏鄉衛生所巡迴門診服務，尤其在重災區的七股也有開設。

「丹娜絲」颱風災後，嘉南療養院持續前往偏區居家訪視。（嘉南療養院提供）

「丹娜絲」颱風災後，嘉南療養院持續前往偏區居家訪視。（嘉南療養院提供）

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