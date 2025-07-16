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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

壘球國手異膚癢不停又潰爛 醫囑勿停藥感染加劇

2025/07/16 14:49

黃小姐（左）與台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜（右）分享異位性皮膚炎治療。（記者邱芷柔攝）

黃小姐（左）與台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜（右）分享異位性皮膚炎治療。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕21歲的黃小姐，曾是台灣隊女壘國手，也是亞運培訓一員，站上打擊區總能為球隊帶來關鍵一擊，但很少人知道，她從小就是異位性皮膚炎病友，反覆的搔癢、紅腫與滲液，最嚴重時皮膚潰爛至全身，臉部腫痛讓她一週不敢出門。

黃小姐今（16日）現身分享，過去長期飽受異位性皮膚炎困擾，尤其帶著手套的手，反覆搔癢與潰爛，嚴重時甚至擴及全身，雖然教練與隊友都會關心鼓勵她，但她因為在意別人眼光而不敢出門，家人也四處尋求幫助，各種治療方式都嘗試過。

「最奇特的是，有次家人帶我去市場裡一個暗暗的地方，那裡有個阿嬤拿我的頭髮和八字去燒。」後來到台大醫院就醫，在醫師建議下參加臨床試驗，規律接受生物製劑治療3年，目前已停藥2年，病情穩定未復發，現在終於可以專注訓練與生活。

黃小姐從小就是異位性皮膚炎病友，尤其帶著手套的手，反覆搔癢與潰爛，嚴重時甚至擴及全身。（記者邱芷柔攝）

黃小姐從小就是異位性皮膚炎病友，尤其帶著手套的手，反覆搔癢與潰爛，嚴重時甚至擴及全身。（記者邱芷柔攝）

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，異位性皮膚炎不只是皮膚問題，更是一種與體質相關的慢性發炎疾病。許多患者誤以為只要吃藥幾天就能痊癒，或等到症狀嚴重才治療，甚至自行停藥，結果病情反覆發作、加重感染，反而更難控制。

朱家瑜說，異膚需要長期穩定控制，目前治療方式已相當多元，從基礎保濕、外用藥，到不同機轉的系統性治療都有，醫師會依個別病況調整，並非每位患者都需長期吃藥。而病人常見的「需長期使用類固醇」迷思，其實現在類固醇多用於急性期短期處理，且副作用可控，他強調，若能規律治療並配合生活調整，病情可有效控制。

林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠補充，介白素IL-13是異膚關鍵因子，對中重度患者而言，傳統治療效果有限，標靶藥物與生物製劑已成主流，像是黃小姐使用的新一代生物製劑針對IL-13作用更精準，控制時間更長，病友只要與醫師充分討論治療與生活安排，就能走出異膚陰霾。

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