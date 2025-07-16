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健康網》「危險愛愛」吞事後藥 醫：安全性行為才是上策

2025/07/16 21:07

藥師表示，高風險性行為後，現有PEP、Doxy-PEP等2款事後藥可使用，有助降低風險；但強調服用事後藥無法取代正確性行為防護；情境照。（圖取自freepik）

藥師表示，高風險性行為後，現有PEP、Doxy-PEP等2款事後藥可使用，有助降低風險；但強調服用事後藥無法取代正確性行為防護；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近來中國網紅38歲「南京紅姐」被踢爆真實身分是焦姓男子，長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售，引起社會熱議，但其實此事件也點出約炮這類高危險性行為的潛藏安全問題。藥師洪正憲表示，在高風險性行為之後，現已有PEP、Doxy-PEP等2款事後藥可使用，幫助降低風險，但也強調，服用事後藥無法取代正確的性行為防護。

現代網路約炮多，已成為性行為的隱形健康安全缺口，無論正逢暑假的學子，或是成年人，均有可能因一時好奇或不當性關係，導致感染愛滋或其他性病。洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，目前已有2款事後藥PEP（Post-Exposure Prophylaxis）、Doxy-PEP可供使用，但事後用藥只能降低風險，且有須醫師處方、服用時間現制等條件；因此，遵循安全性行為仍是最佳選擇。

HIV事後藥PEP須醫師開立處方

洪正憲說明，PEP是「HIV暴露後預防性投藥」，針對有機會暴露在HIV病毒下，例如：無保護的性行為、針頭共用、職業暴露等者，在事後透過口服抗病毒藥物，降低感染HIV的風險。另，服用越早開始越好，最多不能超過72小時啟動療程。若超過3天再服用，效果會大幅下降，建議立即就醫評估，需由醫師開立處方，通常服用為期28天。

細菌性性病事後藥須1日內服用

至於擔心感染細菌性性病怎麼辦？洪正憲表示，對於細菌性性病，24小時內服用Doxy-PEP效果最佳，最遲不超過72小時。劑量多為：Doxycycline 200mg單次口服。研究指出，此藥物對於梅毒（Syphilis）、披衣菌（Chlamydia）、淋病（Gonorrhea）等均有幫助。

洪正憲叮嚀並強調，PEP和Doxy-PEP都是事後補救的措施，並不能取代正確的性行為防護；尤其高風險行為後，建議儘快就醫評估，由醫師判斷是否需要服藥。

藥師說，除事後藥PEP須醫師開立處方外，PEP與Doxy-PEP服用時間均建議在72小時內；故高風險行為後，建議儘快就醫評估是否用藥；情境照。（圖取自freepik）

藥師說，除事後藥PEP須醫師開立處方外，PEP與Doxy-PEP服用時間均建議在72小時內；故高風險行為後，建議儘快就醫評估是否用藥；情境照。（圖取自freepik）

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