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健康網》不只戲水、浴盆也藏危機！ 防溺10招學起來

2025/07/20 10:55

國健署表示，戶外戲水時，家長與孩童應保持一手臂可及之距離，除應牢記防溺10招以防意外，若發有突發狀況也應遵從救溺5步，以自救救人；情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，戶外戲水時，家長與孩童應保持一手臂可及之距離，除應牢記防溺10招以防意外，若發有突發狀況也應遵從救溺5步，以自救救人；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季是戲水高峰期，然而不只在泳池等水域須注意溺水風險，連在家洗澡、浴盆中也潛藏危機。國民健康署表示，根據113年國人死因統計，1-5歲兒童死亡原因以事故傷害高居首位，即使在家中，只要有水的地方就有危險性，並傳授防溺10招：「不長時不疲累不跳水不落單不嬉鬧」以及「要合法要暖身要注意要冷靜要小心」，呼籲日常做好防範，便能降低意外發生風險。

幼童意外溺斃風險高

國健署於臉書專頁發文表示，根據衛生福利部網站公布的112年國人死因統計結果顯示，事故傷害位居1-5歲兒童死因第1名，共有34人死於事故傷害，其中「意外溺死或淹沒」在1-5歲孩童事故傷害的主要死因類別中排名第2。顯示無論是在泳池、溪邊、海邊，或是在家中的浴缸與澡盆，只要有水的地方就潛藏風險，因此就算幼童在家中洗澡，家長也須隨時陪同、視線不離，以防溺水悲劇發生。

國健署指出，據統計1-5歲兒童死亡原因以事故傷害高居首位，就算幼童在家中洗澡，家長也須視線不離，以防溺水悲劇發生；情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，據統計1-5歲兒童死亡原因以事故傷害高居首位，就算幼童在家中洗澡，家長也須視線不離，以防溺水悲劇發生；情境照。（圖取自freepik）

此外，針對戶外戲水，國健署除呼籲家長與幼兒應保持一手臂可及之距離外，並建議應遵從以下體育署發布自救及救人之「防溺10招、救溺5步」，以隨時應對突發狀況：

防溺10招這樣做

1.戲水地點須合法，且要有救生設備與人員。

2.避免做出危險行為，不要跳水。

3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳須格外小心。

4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5.下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

6.不可在水中嬉鬧惡作劇。

7.身體疲累狀況不佳時，不要戲水游泳。

8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

10.加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺5步一次看

叫：大聲呼救。

叫：呼叫119、118、110、112。

伸：利用延伸物，如：竹竿、樹枝等。

拋：拋送漂浮物，如：球、繩、瓶等。

划：利用大型浮具划過去，如：船、救生圈、浮木、救生浮標等。

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