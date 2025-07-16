禿頭有救了？科學家發現「生髮神糖」能有效促進毛髮再生

最新研究指出，一種人體自然存在的糖分「去氧核糖」，在動物實驗中展現生髮潛力，未來或可望成為禿頭治療新契機；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家或許找到了對抗雄性禿（male pattern baldness）的終極解方，而驚人的是，它就藏在我們體內。根據科學網站《IFLScience》報導，一項最新研究發現，一種人體內自然存在的糖分，在小鼠實驗中展現出與主流生髮藥物相當的毛髮再生效果。

雄性禿，又稱遺傳性禿頭或雄激素性脫髮（androgenetic alopecia），是全球最常見的脫髮原因，影響高達40%的人口。目前僅有2種獲FDA核准的藥物可用於治療，因此任何新的突破都備受期待。

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英國雪菲爾大學（University of Sheffield）的團隊，最初是為了研究1種名為「去氧核糖」（2-deoxy-D-ribose）的糖分加速傷口癒合的能力，卻意外觀察到，接受治療的小鼠毛髮再生速度異常地快。

於是，團隊將研究轉向，將去氧核糖製成凝膠，塗抹在禿頭的雄性小鼠身上，並與主流生髮藥物米諾地爾（minoxidil，落建的活性成分）進行對照。

結果顯示，在幾週內，去氧核糖凝膠與米諾地爾促進了相似程度的毛髮再生（約80%至90%）。這項發表於《藥理學前沿》（Frontiers in Pharmacology）的研究，雖然尚未完全釐清其確切機制，但科學家推測，可能與其能增加毛囊血液供應有關。

研究團隊坦言，此研究仍處於非常初期的階段，能否在人體上複製相同效果仍是未知數。但團隊總結道，若能成功，這項發現將為這個影響無數人自信的普遍問題，提供一種全新的、可能更便宜的治療途徑。

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