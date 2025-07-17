健康網》紅龍果鐵質高 白肉爽脆各有鐵粉

白肉種，則以俗稱「越南種」的品系為主，果型偏橢圓，鱗片較長且呈鮮綠色，果肉口感爽脆、甜味較淡。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季消暑水果紅龍果正值盛產期，農糧署近日於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，每年6至11月是台灣紅龍果的主要產季，除了口感清甜，更具促進腸道順暢的效果，是夏季果盤中的熱門選擇。其中以紅肉甜度及鐵質較高、白肉爽脆4含量高。

台灣常見的紅龍果依果皮與果肉顏色可區分為4大類型，包括「紅肉種（紅皮紅肉）」、「白肉種（紅皮白肉）」、「黃龍種（黃皮白肉）」與「青龍種（青皮白肉或紅肉）」。其中又以紅肉種與白肉種為主要栽培品種。

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紅肉種目前以「大紅品種」最為常見，果型偏向正圓，外皮鱗片較短，果肉多汁且甜度較高，富含甜菜紅素與鐵質。（資料照）

農糧署指出，紅肉種目前以「大紅品種」最為常見，果型偏向正圓，外皮鱗片較短，果肉多汁且甜度較高，富含甜菜紅素與鐵質，具備良好抗氧化效果，深受喜愛濃郁風味者青睞。

至於白肉種，則以俗稱「越南種」的品系為主，果型偏橢圓，鱗片較長且呈鮮綠色，果肉口感爽脆、甜味較淡，但膳食纖維含量高於紅肉種，是注重消化與飲食均衡者的理想選擇。

不論紅肉還是白肉，紅龍果各自擁有不同的營養特性與風味表現，消費者可依個人喜好挑選。炎炎夏日，一顆清涼爽口的紅龍果，既能消暑又兼顧健康，是不可錯過的天然美味。

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