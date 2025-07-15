終結陰道擴張器之痛 荷蘭女工程師打造溫柔革命

李惠芬／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕荷蘭代爾夫特理工大學兩位年輕工程師日前公開一款重新設計的陰道擴張器原型，命名為「Lilium」，外型受百合花啟發，旨在減輕女性在進行婦科檢查時的疼痛與焦慮感。該裝置突破傳統冷硬金屬結構，設計更加柔和親膚，獲得各界關注與大量支持。

法新社報導，Lilium設計者為29歲博士生霍夫林（Tamara Hoveling）與28歲碩士畢業生伊茲卡拉（Ariadna Izcara Gual）。她們表示，這項創意源自自身不愉快的醫療經驗，並揭露陰道擴張器的黑暗歷史，最早版本由19世紀美國醫師辛姆斯（James Marion Sims）創造，並在未經同意的情況下於女性奴隸身上進行實驗。

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目前最常見的「Cusco型擴張器」為金屬構造，具有手柄與螺旋調節裝置，能擴張陰道以便醫師檢查。但患者經常因其外型、冰冷質感與操作方式而感到恐懼與不適。研究團隊指出，許多女性因此逃避就診，甚至延誤子宮頸癌的早期篩檢。

Lilium原型採用柔軟塑料與應用器，開口機構為三瓣式設計，可穩定撐開陰道壁，兼顧舒適與醫師所需視野。兩位研究者強調，這是以病患為中心的設計，「不僅讓人放鬆，也保留臨床實用性。」

該裝置尚處早期階段，未來仍需進行人體試驗、材料測試及取得醫療認證。為推動開發，她們發起群眾募資計畫，短短兩天即募得10萬歐元（約新台幣342萬元），顯示社會對此議題高度共鳴。

根據世界衛生組織，子宮頸癌為全球女性第四大常見癌症，定期進行抹片與HPV篩檢是防治關鍵。若Lilium能順利通過審核並普及應用，未來5年內可望改善檢查經驗、提高就醫率，甚至挽救更多生命。

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