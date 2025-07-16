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健康網》「火雲邪神」張榮麟殞落 中西合璧養護「心」防線
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「火雲邪神」撞球好手張榮麟14日在印尼因心肌梗塞猝逝。「心肌梗塞」已成常見且危險的心血管疾病，過去多被視為中老年人的問題，如今年輕化趨勢日益明顯。中醫師全聯會常務理事陳潮洲指出，其實心梗並非無跡可尋，也並非不可預防。只要從日常生活中開始注重養護心臟健康，就能為「心」築起一道堅實防線，降低心梗風險。
預防心梗的中西合璧養生之道
1.飲食清淡，護心有道
健康飲食是預防心梗的基石。多攝取蔬果全穀，富含膳食纖維，幫助降低膽固醇與穩定血糖。建議多吃富含Omega-3脂肪酸的深海魚、豆製品和堅果，避免過多油炸、鹽分與糖分攝取。
中醫推崇益氣活血的食材，如當歸、紅棗、丹參、山楂，這些都有助於軟化血管，促進血液循環。
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2.適度運動，強化心肺功能
規律的有氧運動如快走、游泳、慢跑，每週至少150分鐘，有助提升心肺耐力與血液循環。
中醫則鼓勵太極、氣功等柔和運動，調和氣血、安撫情志。運動時應循序漸進，根據自身健康狀況調整強度。
3.戒菸限酒，清淨心環境
戒菸是保護心臟最有效的單一措施。酒精攝取應適量，避免升高血壓與引發心律不整。這些改變能減少血管損傷，減輕心臟負擔。
4.情緒管理，安神護心
長期壓力和情緒波動容易引發血管痙攣。中醫強調情志養生，建議透過冥想、深呼吸、瑜伽、太極等方式紓壓，保持心情平和，助於氣血暢通。另可按摩穴位如內關與心俞，可促進心氣運行，安神定志，每日3至5分鐘，輕鬆有效。
5.定期檢查，及早發現隱憂
定期量測血壓、血脂、血糖，了解自身健康狀況。必要時依醫囑接受心電圖或心臟超音波檢查，早期發現異常並及時治療。
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