健康網》第二代抗組織胺1天3次？ 藥師：劑量過高恐副作用明顯

藥師提醒，雖然第二代抗組織胺整體安全性高，但過量使用仍可能導致明顯的不良反應，如嗜睡、頭暈，甚至可能引發心律不整或中樞神經抑制；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕第二代抗組織胺是許多有過敏性鼻炎、蕁麻疹等過敏症狀的人，每天都會吃1顆的藥物，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享，調劑時發現有位患者的處方寫「1天3次」當下覺得不對，趕緊聯絡診間，順利避免一場可能的用藥問題，也提醒，雖然第二代抗組織胺整體安全性高，但過量使用仍可能導致明顯的不良反應，如嗜睡、頭暈，甚至可能引發心律不整或中樞神經抑制。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」表示，第二代抗組織胺通常是1天1次就足夠，相較於第一代來說，較不易穿透血腦屏障，因此嗜睡的副作用相對較少。但也因為作用時間長，通常1天1次就能維持效果。常見的不良反應包括：嗜睡、頭暈、注意力不集中、腸胃不適，在極少數情況下，甚至可能引發心律不整或中樞神經抑制。

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洪正憲強調，用藥安全，從每一次確認做起，尤其對老年人或腎功能不全患者，更應注意劑量調整。臨床上像這樣的「劑量過高」錯誤，其實不算少見。藥師在調劑或發藥時的再次確認，可能是守護用藥安全的最後一道防線。

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