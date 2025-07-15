自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

年輕爸「胸大」超糗 超音波抽脂2小時解決女乳症

2025/07/15 19:00

利用超音波定位抽吸過多乳腺組織，2小時即能解決男性女乳症困擾。（高醫提供）

利用超音波定位抽吸過多乳腺組織，2小時即能解決男性女乳症困擾。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕男性女乳症常造成不少男性困擾，高雄1名20多歲男大生，中學起胸部就逐漸隆起，不僅自己覺得難為情，更飽受同儕異樣眼光；另有1位20多歲的年輕爸爸，帶孩子去游池戲水時，也因「大胸部」被其他孩子指指點點，2人鼓起勇起進行抽脂平胸手術，僅2小時就能「抬頭挺胸」。

高醫整形外科主治醫師賴雅薇表示，男性女乳症盛行率約30%，最近3年她已收治100多例患者，主要是在理學檢查時觸摸到乳房組織，就醫患者大多是20多歲大學生或上班族，由於羞於胸部突出，因此習慣彎腰、駝背來遮掩胸前突出的曲線。

賴雅薇指出，男性女乳症患者，有些是因肥胖造成可使用抽脂術，但有些患者是屬於乳腺型，傳統手術是沿乳暈開立切口，再把隆起的乳腺取出，傷口約3-5公分，現在可以用抽吸方式，在超音波定位下，於腋下附近開立一個約0.5公分的小切口，置入長型器械，再予以抽吸過多乳腺組織，手術約2個小時，當日即可出院。

高醫整形外科主任李書欣提醒，部分男性乳房變大可能是乳癌表現，尤其是短時間內單側乳房變大者，進行縮乳手術前，需先排除乳癌可能性，此外有蟹足腫體質者，要留心胸前是易增生蟹足組織的部為，術後應穿著彈性衣3個月，避免疤痕增生。

高醫副院長陳芳銘強調，男性女乳症在新生兒期、青春期以及老年期最為常見。青春期男性女乳症指男性青春期時，非由藥物或是內分泌疾病所引起的良性乳腺組織增生，經檢查及排除癌症的可能性後，可與醫師討論最適合的處理方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中