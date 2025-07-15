年輕爸「胸大」超糗 超音波抽脂2小時解決女乳症

利用超音波定位抽吸過多乳腺組織，2小時即能解決男性女乳症困擾。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕男性女乳症常造成不少男性困擾，高雄1名20多歲男大生，中學起胸部就逐漸隆起，不僅自己覺得難為情，更飽受同儕異樣眼光；另有1位20多歲的年輕爸爸，帶孩子去游池戲水時，也因「大胸部」被其他孩子指指點點，2人鼓起勇起進行抽脂平胸手術，僅2小時就能「抬頭挺胸」。

高醫整形外科主治醫師賴雅薇表示，男性女乳症盛行率約30%，最近3年她已收治100多例患者，主要是在理學檢查時觸摸到乳房組織，就醫患者大多是20多歲大學生或上班族，由於羞於胸部突出，因此習慣彎腰、駝背來遮掩胸前突出的曲線。

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賴雅薇指出，男性女乳症患者，有些是因肥胖造成可使用抽脂術，但有些患者是屬於乳腺型，傳統手術是沿乳暈開立切口，再把隆起的乳腺取出，傷口約3-5公分，現在可以用抽吸方式，在超音波定位下，於腋下附近開立一個約0.5公分的小切口，置入長型器械，再予以抽吸過多乳腺組織，手術約2個小時，當日即可出院。

高醫整形外科主任李書欣提醒，部分男性乳房變大可能是乳癌表現，尤其是短時間內單側乳房變大者，進行縮乳手術前，需先排除乳癌可能性，此外有蟹足腫體質者，要留心胸前是易增生蟹足組織的部為，術後應穿著彈性衣3個月，避免疤痕增生。

高醫副院長陳芳銘強調，男性女乳症在新生兒期、青春期以及老年期最為常見。青春期男性女乳症指男性青春期時，非由藥物或是內分泌疾病所引起的良性乳腺組織增生，經檢查及排除癌症的可能性後，可與醫師討論最適合的處理方式。

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