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健康網》小心喝下萬顆塑膠微粒「毒」咖啡 醫：用1招可避險

2025/07/20 16:32

醫師表示，少喝濾掛式咖啡和膠囊咖啡，在外面喝咖啡時，要減少使用1次性塑膠杯或內襯膠膜的紙杯，可以免去吞下塑膠微粒的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，少喝濾掛式咖啡和膠囊咖啡，在外面喝咖啡時，要減少使用1次性塑膠杯或內襯膠膜的紙杯，可以免去吞下塑膠微粒的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你一天喝幾杯咖啡呢？小心你喝的不是咖啡，是吞下加「味」的萬顆塑膠微粒咖啡。減重醫師邱正宏在YOUTOBE專頁「邱正宏 談健康 Grand Health」分享，瀘掛式咖啡的構造裡含有很多黏著劑，如果用95度C的熱水沖泡5分鐘左右，大概就會溶出1萬顆塑膠微粒，如果1天喝3至5杯，就有可能呑下5萬顆的塑膠微粒，長期累積可能會對神經細胞和心血管細胞產生毒害，他建議民眾不妨使用濾紙再搭配非塑料的杯具，可以免去塑膠微粒的風險。

邱正宏說，傳統咖啡濾紙主要由木漿製成，沒有外面附加的構造，基本上不會有塑膠的成分在裡面，即便少數的濾紙含有聚丙烯作為黏合劑，這樣釋出的塑膠微粒還是非常少。

醫師表示，傳統咖啡濾紙主要由木漿製成，沒有外面附加的構造，基本上不會有塑膠的成分在裡面；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，傳統咖啡濾紙主要由木漿製成，沒有外面附加的構造，基本上不會有塑膠的成分在裡面；圖為情境照。（圖取自freepik）

邱正宏又說，濾掛式咖啡掛在杯子上，會發現到它不只有濾紙的成分，還有固定型狀的構造，以及掛在杯子上的耳朵，在這些構造裡面，使用了很多黏著劑，還有塑料在裡面，這些塑膠成分包括聚乙烯、聚丙烯、聚酯，和再生纖維。有1項研究發現，這種瀘掛式咖啡如果用95度C的熱水沖泡，泡5分鐘左右，大概就會溶出1萬顆塑膠微粒，如果一天喝3至5杯，就有可能喝到5萬顆的塑膠微粒，所以濾掛式咖啡和用濾紙喝咖啡有所不同。

有一陣子很流行膠囊咖啡，因為裡面使用的是塑膠原料，包裝和內襯都是塑膠，這種膠囊咖啡也很容易釋出塑膠微粒。

邱正宏說明，在家裡用咖啡機煮咖啡時，咖啡機也有一些塑料部件，在熱水沖泡過程中難免有塑膠微粒跑出來，這樣看來，用濾紙喝咖啡反而是安全的。有研究指出，如果水中含有塑膠微粒的話，使用濾紙過濾以後可以去掉大部分，再加上濾紙本身不會釋出塑膠微粒，反而能幫助過濾塑膠微粒。

邱正宏再說明，使用塑膠杯或內襯膠膜的紙杯盛裝熱飲，也會攝入塑膠微粒，你用100度C的水浸泡15分鐘就可以釋出大約25000個塑膠微粒，不只是喝飲料用的塑膠杯，有時候在自助餐吃的便當，用紙餐具或是紙杯裝熱的菜或湯，或是有些人用塑膠帶裝熱湯，都會釋出大量的塑膠微粒。

很多論文已研究塑膠微粒對人體的傷害，邱正宏引述2024年發表在《生物工程醫學期刊〉的統合分析研究指出，塑膠微粒很小，大小大概在10至500微米，它可從呼吸道、消化道和皮膚進入人體。再從血液中進入人體的各個器官，累積以後導致呼吸系統和消化系統發炎，損害人體的免疫功能，對神經細胞和心血管細胞產生毒害，會造成心血管的疾病，慢性疾病，以及神經系統的疾病。甚至這些塑膠微粒會從媽媽的胎盤直接影響胎兒的發育，也有可能導至不孕發生。

日常中如何健康喝咖啡呢？邱正宏建議，少喝濾掛式咖啡和膠囊咖啡，在家使用咖啡機時，最好再用濾紙過濾1次，以減少咖啡機塑料部件釋出的塑膠微粒。在外面喝咖啡時，要減少使用1次性塑膠杯或內襯膠膜的紙杯，建議大家使用濾紙再搭配非塑料的杯具，例如玻璃或是不鏽鋼的杯具，這是比較好的替代方案。外出時可使用可以磨豆子且兼煮咖啡的不鏽鋼的器具。

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