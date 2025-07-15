自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

眼睛常常不舒服？眼科醫師曝恐是「睫毛蟎」作怪

2025/07/15 19:39

眼睛乾澀、搔癢，甚至經常長針眼，問題可能不只是乾燥或過敏，而是肉眼看不見的「睫毛蟎」，示意圖。（資料照）

眼睛乾澀、搔癢，甚至經常長針眼，問題可能不只是乾燥或過敏，而是肉眼看不見的「睫毛蟎」，示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕眼睛乾澀、搔癢，甚至經常長針眼，問題可能不只是乾燥或過敏，而是肉眼看不見的「睫毛蟎」。這類寄生蟲幾乎人人都有，一旦過度繁殖，便可能引發各種眼部不適。眼科醫師提醒，落實日常清潔，才能維持眼睛健康、遠離不適。

紐約郵報》報導，紐約市眼科診所醫師布莉賽特（Ashley Brissette）指出，幾乎每個人身上都存在一種名為「睫毛蟎」的微小寄生蟲。這種蟲體長約0.4毫米，主要棲息於毛囊及皮脂腺內。雖然大多數情況下不會對健康造成影響，但若數量過多，恐引發眼瞼炎、乾眼、針眼、搔癢、紅腫、睫毛脫落等問題，甚至干擾瞼板腺的分泌，導致眼部乾澀加劇。

布莉賽特進一步指出，睫毛蟎以皮脂與眼部細菌為食，當人體免疫力下降，或因個人衛生習慣不佳，例如共用毛巾、化妝品，未定期清潔眼部等情況，都可能導致蟎蟲大量繁殖。過多的蟎蟲會引起毛囊腫脹與慢性發炎，是導致針眼反覆發作、眼瞼紅癢等症狀的常見原因之一。她也提醒，夏季是乾眼症高峰期，長時間吹冷氣、空氣品質不佳，都可能加重眼部不適，使乾澀、灼熱、異物感等症狀更加明顯。

針對蟎蟲引起的眼部症狀，布莉賽特建議，可透過處方眼藥水進行治療，通常每日兩次、持續六週，可有效消除蟲體。同時，她也提醒民眾，日常眼部清潔相當重要，應選用溫和、專為眼瞼設計的清潔產品，徹底去除蟎蟲及其賴以生存的油脂與細菌，以降低復發風險。她強調，「每天清潔眼瞼或許很麻煩，但對保護眼睛健康絕對有幫助」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中