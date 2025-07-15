眼睛常常不舒服？眼科醫師曝恐是「睫毛蟎」作怪

眼睛乾澀、搔癢，甚至經常長針眼，問題可能不只是乾燥或過敏，而是肉眼看不見的「睫毛蟎」，示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕眼睛乾澀、搔癢，甚至經常長針眼，問題可能不只是乾燥或過敏，而是肉眼看不見的「睫毛蟎」。這類寄生蟲幾乎人人都有，一旦過度繁殖，便可能引發各種眼部不適。眼科醫師提醒，落實日常清潔，才能維持眼睛健康、遠離不適。

《紐約郵報》報導，紐約市眼科診所醫師布莉賽特（Ashley Brissette）指出，幾乎每個人身上都存在一種名為「睫毛蟎」的微小寄生蟲。這種蟲體長約0.4毫米，主要棲息於毛囊及皮脂腺內。雖然大多數情況下不會對健康造成影響，但若數量過多，恐引發眼瞼炎、乾眼、針眼、搔癢、紅腫、睫毛脫落等問題，甚至干擾瞼板腺的分泌，導致眼部乾澀加劇。

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布莉賽特進一步指出，睫毛蟎以皮脂與眼部細菌為食，當人體免疫力下降，或因個人衛生習慣不佳，例如共用毛巾、化妝品，未定期清潔眼部等情況，都可能導致蟎蟲大量繁殖。過多的蟎蟲會引起毛囊腫脹與慢性發炎，是導致針眼反覆發作、眼瞼紅癢等症狀的常見原因之一。她也提醒，夏季是乾眼症高峰期，長時間吹冷氣、空氣品質不佳，都可能加重眼部不適，使乾澀、灼熱、異物感等症狀更加明顯。

針對蟎蟲引起的眼部症狀，布莉賽特建議，可透過處方眼藥水進行治療，通常每日兩次、持續六週，可有效消除蟲體。同時，她也提醒民眾，日常眼部清潔相當重要，應選用溫和、專為眼瞼設計的清潔產品，徹底去除蟎蟲及其賴以生存的油脂與細菌，以降低復發風險。她強調，「每天清潔眼瞼或許很麻煩，但對保護眼睛健康絕對有幫助」。

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