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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》水果吃上癮 醫：過量血糖波動 脂肪堆積

2025/07/15 17:33

醫師提醒，水果含鉀、鎂等微量礦物質，也富含膳食纖維，但也別忘了其中的果糖和碳水化合物；攝取過量會導致血糖波動、脂肪堆積。（圖取自freepik）

醫師提醒，水果含鉀、鎂等微量礦物質，也富含膳食纖維，但也別忘了其中的果糖和碳水化合物；攝取過量會導致血糖波動、脂肪堆積。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果是健康的，但吃太多也可能成為甜蜜的負擔！科博特診所院長劉博仁表示，自己的病患回診時坦言，自己每天吃了5到6份水果，雖知道份量太多，但總是難以抗拒水果攤上的誘惑。他提到，水果含鉀、鎂等微量礦物質，也富含膳食纖維，但也別忘了其中的果糖和碳水化合物；攝取過量會導致血糖波動、脂肪堆積，成人每日水果攝取量應為2～3份。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，水果雖富含維生素A、C、E、膳食纖維與抗氧化物等營養素，對於抗老、防癌、調整腸道功能都有幫助，但也別忽略其含有的果糖與碳水化合物。特別是香蕉、葡萄、鳳梨、芒果等高糖、高GI水果，若攝取過量，可能導致血糖波動、脂肪堆積、甚至脂肪肝與體重增加。

劉博仁說明，成人每日水果攝取量以2～3份為宜，一份約等於一個拳頭大小或15克碳水化合物。例如半顆中型蘋果、一顆奇異果或半碗火龍果丁。若攝取超過建議量，容易造成總熱量攝取超標，進而影響體重與新陳代謝。

醫師提醒，別忽略其含有的果糖與碳水化合物。特別是香蕉、葡萄、鳳梨、芒果等高糖、高GI水果，若攝取過量，可能導致血糖波動、脂肪堆積、甚至脂肪肝與體重增加。（圖取自freepik）

醫師提醒，別忽略其含有的果糖與碳水化合物。特別是香蕉、葡萄、鳳梨、芒果等高糖、高GI水果，若攝取過量，可能導致血糖波動、脂肪堆積、甚至脂肪肝與體重增加。（圖取自freepik）

面對「水果選擇障礙」，劉博仁提供5項實用建議：

1.設定每日上限，控制在2～3份。

2.優先選擇低GI水果，如藍莓、奇異果、芭樂、番茄與酪梨。

3.餐前先規劃水果份量，避免臨時加碼。

4.避免空腹或飯後立即吃水果，以防血糖急升。

5.可嘗試以冷凍莓果搭配優格、堅果，取代高糖水果作為健康點心。

此外，他也推薦參考地中海飲食與麥得飲食原則，偏好選用高抗氧化、低升糖指數的天然食材，例如：

莓果類（藍莓、草莓、覆盆子）：抗氧化之王，延緩大腦老化。

番茄、蘋果、柑橘類：含有多酚與膳食纖維，有助心血管與腸道健康。

酪梨：健康脂肪與鉀，保護心臟、穩定血糖。

劉博仁強調，水果是天然的恩賜，健康飲食的重點不在於「吃多」，而是「吃對」與「吃得剛剛好」。掌握質勝於量與節制原則，讓水果成為促進健康的好幫手，而不是變成甜蜜又難解的負擔。

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