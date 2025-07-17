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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》原鄉樹豆屬全穀雜糧 排骨湯料理營養加分

2025/07/17 19:12

國健署教做「樹豆排骨湯」。（資料照）

國健署教做「樹豆排骨湯」。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信許多人對樹豆不陌生，但您知道它是台灣原住民的傳統食材嗎？國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，樹豆是原住民重要的糧食作物，富含膳食纖維，甚至比白飯更高纖，經常以其取代精製澱粉，或是搭配排骨湯熬煮，養生又美味。

國健署指出，樹豆又名勇士豆，被歸為全穀雜糧類，是台灣原住民的傳統食材，也是重要糧食作物之一。營養價值高，含有碳水化合物、蛋白質、膳食纖維、礦物質，以及維生素A、E、K、鈣、鐵、鎂。其膳食纖維豐富，含量比白飯多，因此，經常被用來取代部分精製澱粉。

樹豆排骨湯 食譜大公開

國健署以樹豆為基本食材，教民眾做「排骨樹豆湯」，又稱「原住民勇士養生湯」，意即給上山打獵的勇士們補充體力的秘密武器。

●準備食材：

排骨100克、樹豆25克、薑片、米酒、鹽。

●料理3步驟：

1.將排骨汆燙去除血水後備用。

2.依序把排骨、樹豆及薑片放入鍋內，並加入適量的水，大火煮滾後，再以小火熬煮2小時左右。

3.加入適量米酒熬煮15分鐘，最後加入適量鹽調味，就完成了。

國健署提醒，樹豆排骨湯由全穀雜糧類與豆魚蛋肉類組成，若能再搭配一些蔬菜類，就會變成1道營養均衡的美味料理。

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