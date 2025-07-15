5旬老總頸椎間盤突出麻痛夜難眠 人工頸椎間盤手術助康復

林志隆醫師提醒，人工頸椎間盤置換手術已十分純熟，民眾若出現持續性麻木、痠痛、動作不靈敏或走路不穩，要儘早就醫檢查、治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕55歲男子「李總」多年前出現頸椎壓迫症狀，期間雖接受各種保守治療，但成效不佳；今（2025）年初更出現手麻、頸痛，麻木感從手指延伸到前臂，頸肩疼痛更讓他徹夜難眠，就醫後確診是「低位頸椎間盤突出症」，討論後醫生安排進行自費微創人工頸椎間盤置換手術，術後大幅改善生活品質，讓他重展歡顏。

亞洲大學附屬醫院神經外科醫學中心副院長林志隆表示，該名患者8年前就飽受頸部痠痛之苦，但看到身旁友人術後恢復狀況有好有壞，讓他對手術卻步，不過嘗試物理治療、注射以及針灸等各種保守治療，但效果不如預期，讓他下定決心接受手術治療。

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林志隆表示，經安排磁振造影（MRI）檢查後，確認患者的頸椎C56及C67節頸椎間盤嚴重突出，已經壓迫到脊髓與神經根，是典型的「低位頸椎間盤突出症」。這種病症在40歲以上族群中相當常見，尤其長時間使用電腦、低頭看手機者，更是高風險族群，不及時處理恐會進一步發展為脊髓型頸椎病，造成永久性神經傷害。

林志隆表示，討論後為患者進行微創人工頸椎間盤置換手術，此技術已十分成熟，會從頸部前側進行微創切口，取出壓迫神經的病變椎間盤，再植入具原生椎間盤彈性與旋轉功能活動度的人工椎體。這種人工椎間盤由鈦合金材質與醫療級高分子材料製成、設計，術後可保留頸椎自然的活動度，十分適合患者這類仍需維持工作與活動品質的患者。

手術時間約3小時，術後當天即能下床，1週內症狀明顯改善，患者表示「握力有顯著增加」，且睡眠品質也大幅好轉，下個月已經預約球友下場打高爾夫，開心恢復正常生活。

林志隆提醒，頸椎病變正逐漸年輕化，許多患者不到40歲便出現頸痛、手麻等症狀，一旦出現持續性麻木、痠痛、動作不靈敏或走路不穩，就應及早就醫安排神經學檢查與影像診斷，再依症狀嚴重程度，給予不同治療方式。

患者因長期頸椎疼痛，安排核磁共振檢查後發現竟是「低位頸椎間盤突出症」（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

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