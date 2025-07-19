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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》塑膠風暴來襲 研究：恐降低精子活力

2025/07/19 20:45

研究顯示，塑膠時代下，精液中的微塑膠比血液還高，可能影響生殖能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，塑膠時代下，精液中的微塑膠比血液還高，可能影響生殖能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕研究證實，塑膠微粒不僅能進入人體，還會長期囤積在器官裡，特別是在肝臟、腎臟，甚至是大腦，導致失智風險增加。不只如此，根據衛教臉書專頁「生醫不科科：研究×生活」指出，塑膠時代：精液中的微塑膠比血液還高，可能影響生殖能力。

「生醫不科科：研究×生活」說，一篇發表在Journal of Hazardous Materials的研究納入36篇研究的統合分析指出，微塑膠可能影響生殖能力，包括擾亂睪固酮分泌、損傷睪丸細胞、降低精子數量與活力，還會增加精子DNA受損。

著名的矽谷富翁兼長壽實驗家Bryan Johnson公布自己的測試結果，他的精液中微塑膠濃度竟然是血液的2.38倍。根據他2024年11月的檢測數據，每毫升精液含有167個微塑膠顆粒，每毫升血液含有70個微塑膠顆粒。目前確實有已發表的研究證實「人類精液」與「人類血液」內都能檢測到微塑膠；但尚未有大型、同一個受試者同時量測兩種體液後，直接比較濃度高低的研究。

另外，有關於塑膠微粒可能造成的危害，台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，世界自然基金會（WWF）精算，每個人每週平均攝入約5公克塑膠微粒，這個重量相當於1張信用卡。早在2022年時，科學家在人體血液裡發現塑膠微粒，但當時數據有限，科學界仍不確定它對健康的長期影響，許多人抱著僥倖心態，認為人體應該有辦法代謝。

他在臉書中提及2025年發表在《自然醫學》（Nature Medicine）的研究，塑膠微粒還會長期囤積在不同的器官裡，特別是在肝臟、腎臟，甚至是大腦。這些塑膠微粒不像一般的毒素，會被肝臟分解或經腎臟排出，反而可能停留在器官中，成為身體無法擺脫的一部分。他提醒，生活中最好避免日常飲用的瓶裝水、吃的外帶食物、甚至一次性塑膠容器，以免攝取更多塑膠微粒。

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