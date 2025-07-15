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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》術後亂動、感染都NG！ 人工關節想撐久必做4事

2025/07/15 20:05

人工關節可以使用多久？醫師指出，關鍵在於換完之後，是否有控制體重、選對運動、不過度使用，以及預防感染；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

人工關節可以使用多久？醫師指出，關鍵在於換完之後，是否有控制體重、選對運動、不過度使用，以及預防感染；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人工關節可以使用多久？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，只要照顧得好，人工關節可以用上10年、15年，甚至更久！根據國外研究統計，超過9成5的患者，在手術15年後，人工關節仍運作良好，也就是說，它就像一台用對方法保養的車，一樣能耐用、穩定。

陳鈺泓在「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，在診間，常常聽到患者問：「醫師，我剛換人工關節，是不是沒多久就要再換一次？」其實人工關節要撐久，不是只靠醫師手術技術，更在於你換完之後，怎麼用、怎麼養，控制體重、選對運動、不過度使用，以及預防感染，都能延長人工關節壽命。

人工關節能用15年？ 醫揭「養護密技」

控制體重，減少承重壓力

陳鈺泓指出，每多1公斤體重，膝關節承受的壓力就多4公斤，所以如果體重沒控制好，即使手術成功，也可能讓關節提早磨損。建議術後定期監測體重，飲食以清淡高纖為主，減少關節負擔。

選對運動，動得剛剛好

人工關節不是玻璃，不能不動，但也不能亂動！建議選擇「低衝擊」運動，例如：游泳、騎飛輪、散步，避免爬山、跳躍、激烈球類等高衝擊活動，才能養肌不傷關節。

散步是很好的運動。（圖擷取自shutterstock）

散步是很好的運動。（圖擷取自shutterstock）

不過度使用，避免重複性耗損

即使換了人工關節，也不能像沒事人一樣搬重物、跑跳如飛。重複性的扭轉動作、上下樓負重，都可能加速磨損。建議日常生活中使用輔具（如手杖、樓梯扶手），長時間行走或久站時記得適時休息。

預防感染，比什麼都重要

陳鈺泓指出，這是許多患者最容易忽略的！一旦發生「細菌經血液跑到關節」的情況，會導致人工關節感染、鬆脫，甚至需要重做手術。

最常見的感染來源包括：尿道感染（尤其是男性攝護腺問題）、牙周病與蛀牙、蜂窩性組織炎、皮膚破損。一旦有發燒、關節紅腫、疼痛等現象，一定要立刻就醫處理，避免延誤黃金期。

陳鈺泓提醒，人工關節不是「一次解決終身無憂」，你怎麼生活，決定它能陪你多久。比起擔心壞掉那天何時到來，不如每天都從飲食、運動、姿勢與衛生細節做起，這副「骨本升級版」才能越用越穩、越走越遠。

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