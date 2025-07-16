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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》西瓜屬高升糖水果 營養師建議這樣吃

2025/07/16 08:27

夏季的代表水果非「西瓜」莫屬，營養師說明營養成分以及享用前該注意的細節。示意圖。（圖取自PhotoAC）

夏季的代表水果非「西瓜」莫屬，營養師說明營養成分以及享用前該注意的細節。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最適合夏季的水果，想必非西瓜莫屬。不過紅肉西瓜與黃肉西瓜（又稱小玉西瓜）各有擁護者。營養師夏子雯表示，紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素、茄紅素等營養素，且礦物質鉀有助降血壓、並且排出多餘水分。

在粉絲專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」分享，紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於護眼、保護黏膜健康、抗氧化，礦物質鉀則有助於降血壓和排出身體多餘水分。

夏子雯表示，紅肉西瓜因含水量高，所以熱量是較低的，但別忘了它的纖維質少，屬於高升糖指數的水果，建議每次食用量約8分滿的碗，一天至多2碗，但好多人應該都是切半顆用挖得、或是切一大片拿在手上吃。最後夏子雯提醒「高升糖指數的水果不過量、適量吃很重要。」

然近期颱風重創中南部，日前有網友分享自己切開大西瓜，驚見西瓜內部出現螺旋狀紋路，且黑色與黃色夾雜，宛如漫畫航海王中的惡魔果實。其他網友直言這顆西瓜已受到「水傷」，不可食用，快丟棄吧。

農業部在臉書粉專傳授3招挑西瓜小撇步：

第一招：看蒂頭及果臍

蒂頭若是鮮綠色，代表剛採收、夠新鮮！乾乾黃黃的可能是已經放一陣子啦～；果臍小且完整無開裂。

第二招：輕輕敲

用手指輕敲瓜皮，聲音飽滿低沉，代表熟度剛好，大約9分熟最合適！

第三招：看外型

果型整齊勻稱、表皮光滑、顏色翠綠有光澤，瓜紋分明又清楚，就是品質保證的好西瓜！

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