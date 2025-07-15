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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

9歲童連續多日發燒得「草莓舌」 竟是猩紅熱作怪

2025/07/15 13:07

9歲男童發燒多日，且出現「草莓舌」等症狀；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

9歲男童發燒多日，且出現「草莓舌」等症狀；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者陳奕劭／新北報導〕9歲男童奇奇（化名）發燒多日，家長帶他就醫多日卻不見起色，身體出現紅疹、手指脫皮、咽喉疼痛、扁桃腺紅腫、「草莓舌」等症狀，台北慈濟醫院醫師安排咽喉培養檢查，竟發現感染A群溶血性鏈球菌，確診猩紅熱，給予抗生素治療後，奇奇三天退燒，紅疹也逐漸退卻，恢復情況良好。

台北慈濟醫院兒科部醫師李致任表示，猩紅熱是一種由A群溶血性鏈球菌引起的急性細菌性疾病，好發於5至15歲的學齡兒童，常見於冬末春初，由於初期症狀相似一般感冒，因此容易被忽視。

他指出，猩紅熱的典型特徵有舌頭表面呈紅色並有凹凸不平的「草莓舌」、砂紙般的粗糙紅疹與指尖脫皮，若未即時診斷，恐導致中耳炎、肺炎、腎絲球腎炎、風濕性心臟病甚至中毒性休克等併發症，後果不容小覷。

得到猩紅熱後，病人出現典型的草莓舌症狀。示意圖。（台北慈濟醫院提供）

得到猩紅熱後，病人出現典型的草莓舌症狀。示意圖。（台北慈濟醫院提供）

李致任說明，治療猩紅熱主要以盤尼西林或安莫西林等抗生素和退燒藥為主，需10天療程，避免細菌殘留造成復發。猩紅熱多數在正確治療下可順利痊癒，病人多休息與補充水分，有助於症狀緩解與康復。

目前無疫苗可預防猩紅熱，李致任提醒，應教導孩子勤洗手、佩戴口罩、避免與他人共用餐具或毛巾等物品，並在孩子出現不尋常的皮膚變化、紅疹或發燒時，及早就醫檢查；他強調，若已確診猩紅熱，應在服藥滿24小時且退燒後再恢復上學或外出，以降低傳染風險。

目前無疫苗可預防猩紅熱，台北慈濟醫院兒科部醫師李致任提醒，應教導孩子勤洗手、佩戴口罩、避免與他人共用餐具或毛巾等物品。（台北慈濟醫院提供）

目前無疫苗可預防猩紅熱，台北慈濟醫院兒科部醫師李致任提醒，應教導孩子勤洗手、佩戴口罩、避免與他人共用餐具或毛巾等物品。（台北慈濟醫院提供）

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