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健康網》健美選手猝死率高14倍 醫：過度用藥心臟吃不消

2025/07/18 20:31

醫師表示，從事規律肌力訓練，有益健康，但若是以藥物來追求極致的增肌減脂，反而會讓健身成為了極高風險的運動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，從事規律肌力訓練，有益健康，但若是以藥物來追求極致的增肌減脂，反而會讓健身成為了極高風險的運動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕職業健美選手以辛苦訓練、乾淨飲食，來達成極低體脂、極高肌肉量。但研究指出，他們的死亡率卻出乎意料的高。恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，研究發現，超過兩萬名IFBB（國際健美總會）男性職業健美選手，平均追蹤8年。共121人死亡，其中38%死於心因性猝死。而職業選手心因性猝死的風險，是業餘選手的14倍以上。

王思恒表示，參加 Mr. Olympia「Open」組別（健美比賽中最高級別的組別，也被稱為男子組）的選手死亡率極高，7%於研究期內死亡，其中5%為心因性猝死。121位死亡選手的平均年齡僅45歲。病理解剖發現，猝死選手的心室肥厚、心臟擴大、心肌纖維化。多數往生者有睪固酮（合成性類固醇）、體能增強藥物使用紀錄。比賽前的極端脫水與減重行為也增高腎臟受損風險。此外，選手們自殺、他殺、藥物過量等風險也異常上升。

王思恆指出，以訓練增加肌肉、增強肌力，有數不清的健康好處，鼓勵男女老幼都從事規律肌力訓練。但是以藥物來追求極致的增肌減脂，反而讓健身成為了極高風險的運動，這事實就擺在眼前，讓人難以否認。

更令人擔心的是，藥物在健身族群中使用極為普遍，甚至讓大眾的感官也「向上適應」，以為沒有用藥的人是「沒有訓練痕跡」。這種審美觀的轉變，鼓勵了更多人踏上使用藥物的路。人體的生理運作多維持在理想區間內，例如血壓太高太低都很危險，極少有什麼指標是「越高越好」。

王思恒分享4點健康養肌肉：

1. 肌肉太少絕對不行。

2. 一週兩練，常保健康。

3. 追求自然的天花板也很棒，但是健康效益遞減。

4. 用藥非常危險。

王思恒補充，認清體能增強藥物的健康危害，以藥物達成的極端體態並不健康。希望導正風氣，讓大家都能健康練到老。

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