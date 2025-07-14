防運動員捲入禁藥疑雲 培訓認證醫師嚴把關

首場「運動禁藥諮詢醫師培訓認證課程」有800多位醫師上線上課；示意圖。圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣運動員曾因服用含甲基麻黃鹼的日本感冒藥，遭到國際網球誠信機構裁罰禁賽1年，雖已查明屬非蓄意違規。為了別再讓運動員誤用禁藥，體育署與中華民國醫師公會全國聯合會、中華運動禁藥防制基金會攜手開辦「運動禁藥諮詢醫師培訓認證課程」，吸引800多名醫師線上參與。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、常務理事黃啟嘉、中華運動禁藥防制基金會董事黎裕昌共同主持，教育部體育署署長鄭世忠、中華運動禁藥防制基金會董事長陳金壽到場。會中，陳金壽說，奧運會已有一百多年歷史，即使因戰爭、病毒等因素暫停，卻不曾因此消失，但近年來卻有可能因為運動禁藥而消失，因為如果不能克服禁藥問題，體育競技就失去了它的公平性。

請繼續往下閱讀...

「運動禁藥諮詢醫師培訓認證課程」是由中華民國醫師公會全國聯合會與中華運動禁藥防制基金會辦理，安排「運動禁藥防制」、「非處方、營養補充品風險與運動禁藥及處方臨床應用風險」、「運動禁藥防制的雞毛與令箭」等相關議題，醫師反應熱烈。

為了別再讓運動員誤用禁藥，體育署與中華民國醫師公會全國聯合會、中華運動禁藥防制基金會攜手開辦「運動禁藥諮詢醫師培訓認證課程」。（中華民國醫師公會全國聯合會提供）

世界運動禁藥管制組織 （WADA） 每年定期公告《運動禁用清單》，羅列運動員在賽內及賽外不得使用的禁用物質與禁用方法，同時也規定，運動員一旦被驗出使用運動禁藥，不論是蓄意或者無心，皆須自行承擔最終責任。

醫師公會全聯會期望透過舉辦一系列課程培育運動禁藥諮詢醫師，積極擴大醫師參與開立運動處方之服務，建立綿密運動防護網，建議強化全國基層醫師對運動處方之知識，醫師公會全聯會樂於擔負起重任，包括教育訓練、認證，並結合健保數據智慧醫療系統及相關轉介規劃，建立運動醫療分級服務體系，以保護民眾或病患運動安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法