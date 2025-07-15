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健康網》冬病夏治！中醫：三伏貼助「4族群」調理體質增免疫

2025/07/15 13:27

中醫師說明，三伏貼是在夏季陽氣最盛的三伏天，將溫熱性質的中藥貼敷在特定穴位，刺激穴道、傳達至經絡，達到從根本改善體質，增強免疫力之效。（資料照）

中醫師說明，三伏貼是在夏季陽氣最盛的三伏天，將溫熱性質的中藥貼敷在特定穴位，刺激穴道、傳達至經絡，達到從根本改善體質，增強免疫力之效。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入盛夏，也是三伏貼的熱門治療時節。雲品中醫診所中醫師王培紋說明，三伏貼是中醫傳統的冬病夏治療法之一，在夏季陽氣最旺盛的時間「三伏天」，將溫熱性質的中藥材做成略帶黏性的丸子狀藥餅，貼敷在特定穴位，使藥效刺激穴道、傳達至經絡，尤其適合過敏體質、虛寒體質、腸胃弱、婦科患疾者，可達到從根本改善體質，增強免疫力的效果。

原理：三伏天陽氣旺、經絡通易散寒

王培紋於臉書專頁「雲品中醫診所」發文表示，中醫講究天人合一，三伏天是一年之中陽氣最旺之時，此時人體毛孔張開，經絡通達，也是將溫熱藥力藉由皮膚穴位滲透至經絡、調理臟腑的最佳時機。透過三伏貼，可以達到溫陽散寒、通經活絡、提升免疫力、預防冬季好發疾病等功效。

至於哪些人適合三伏貼調理？王培紋說，除了孕婦、2歲以下孩童、皮膚過敏、發燒感冒者之外，以下4族群均適合，包括：

過敏體質：患有慢性呼吸道疾病，如過敏性鼻炎、氣喘、慢性咳嗽。

虛寒體質：虛寒體質者，如手腳冰冷、怕冷、易疲倦、小兒體弱易感冒。

腸胃虛弱：如容易腹瀉、長期便秘、腸躁症患者。

婦科患疾：經常月經不調、寒性痛經症、產後腰痠者。

2-3年三伏天持續貼敷效果佳

王培紋指出，三伏貼常用藥材為白芥子、細辛、甘遂、肉桂、乾薑等辛溫藥，有助溫經散寒、通絡止痛。至於貼敷時間通常一年敷3次，依當年節氣變化，時間略有不同，且建議連續2-3年的三伏天都進行貼敷，效果更穩定。以2025年來說，7/14 -8/23均為敷貼最佳時期，大約時間為：

●初伏：7/19（六）-7/21（一）。

●中伏：7/29（二）-7/31（四）。

●末伏：8/08（五）-8/11（一）。

王培紋提醒，貼敷時間依個人體質而定，成人約2–4小時，兒童約30分鐘-1小時，且敷貼部位會有輕微灼熱感。但若出現明顯紅腫或強烈刺痛，應立即取下。此外，貼敷當日應避免食用刺激性食物（如辛辣、冰品）、劇烈運動或游泳，也應避免洗冷水澡、吹冷氣直吹。

中醫師說，三伏貼的貼敷時間通常一年敷3次，依當年節氣變化，時間略有不同，且建議連續2-3年的三伏天都進行貼敷，效果更穩定。（圖取自雲品中醫診所臉書）

中醫師說，三伏貼的貼敷時間通常一年敷3次，依當年節氣變化，時間略有不同，且建議連續2-3年的三伏天都進行貼敷，效果更穩定。（圖取自雲品中醫診所臉書）

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