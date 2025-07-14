自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》數羊催眠無效 按「神門穴」助入睡

2025/07/14 21:50

中醫師建議，可透過按壓「神門穴」來幫助入睡、放鬆安神；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師建議，可透過按壓「神門穴」來幫助入睡、放鬆安神；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、作息紊亂，失眠、多夢、淺眠成為不少人苦惱的問題。對此，翰醫堂中醫診所的中醫師於臉書專頁發文指出，針對「明明很累卻翻來翻去睡不著」、「半夜醒來數羊數到天亮」等常見困擾，建議可透過按壓「神門穴」來幫助入睡、放鬆安神。

失眠族的「安心穴」─神門穴

神門穴為手少陰心經的重要穴位，位於手掌朝上、輕握拳後，手腕內側橫紋靠近小指側的小凹陷處。根據中醫理論，神門穴具備安神助眠、改善淺眠易醒的效果，也能緩解焦慮煩躁，達到放鬆身心壓力、穩定心神的作用。

神門穴位於手腕橫紋，靠小指側凹陷處。（資料照）

神門穴位於手腕橫紋，靠小指側凹陷處。（資料照）

按壓方法簡單可行

中醫師建議，按壓神門穴時可使用拇指指腹，採畫圈方式緩慢按揉左右手各1至2分鐘，感受到微微痠脹與放鬆感為佳。搭配深呼吸，有助於放慢心率，進一步促進放鬆。

睡前30分鐘最有效

想發揮最佳效果，建議在睡前30分鐘進行穴位按摩。若能搭配泡腳等放鬆方式，將更有助於進入深層睡眠。透過日常保健與簡單的穴位按摩，或許能為失眠困擾找到自然緩解的方法。不妨今晚就試試看這個「安心穴道」神門穴，讓自己放鬆身心，好眠一夜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中