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健康網》數羊催眠無效 按「神門穴」助入睡
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、作息紊亂，失眠、多夢、淺眠成為不少人苦惱的問題。對此，翰醫堂中醫診所的中醫師於臉書專頁發文指出，針對「明明很累卻翻來翻去睡不著」、「半夜醒來數羊數到天亮」等常見困擾，建議可透過按壓「神門穴」來幫助入睡、放鬆安神。
失眠族的「安心穴」─神門穴
神門穴為手少陰心經的重要穴位，位於手掌朝上、輕握拳後，手腕內側橫紋靠近小指側的小凹陷處。根據中醫理論，神門穴具備安神助眠、改善淺眠易醒的效果，也能緩解焦慮煩躁，達到放鬆身心壓力、穩定心神的作用。
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按壓方法簡單可行
中醫師建議，按壓神門穴時可使用拇指指腹，採畫圈方式緩慢按揉左右手各1至2分鐘，感受到微微痠脹與放鬆感為佳。搭配深呼吸，有助於放慢心率，進一步促進放鬆。
睡前30分鐘最有效
想發揮最佳效果，建議在睡前30分鐘進行穴位按摩。若能搭配泡腳等放鬆方式，將更有助於進入深層睡眠。透過日常保健與簡單的穴位按摩，或許能為失眠困擾找到自然緩解的方法。不妨今晚就試試看這個「安心穴道」神門穴，讓自己放鬆身心，好眠一夜。
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