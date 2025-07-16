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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》咖啡+牛奶不一定適合所有人 中醫：看體質選喝法

2025/07/16 07:31

中醫師指出，經常胃脹、腹瀉的人，就適合喝黑咖啡；而容易口乾舌燥者，則適合加牛奶享用；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師指出，經常胃脹、腹瀉的人，就適合喝黑咖啡；而容易口乾舌燥者，則適合加牛奶享用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為加了牛奶的咖啡比較溫和、不刺激腸胃，但並不是每個人都適合這樣喝。中醫師李琪於臉書專頁「和中醫一起生活︱李琪 中醫師」發影片分享，經常胃脹、腹瀉的人，就比較適合喝黑咖啡；容易口乾舌燥者，則適合加牛奶享用。

針對坊間傳言指出：「喝咖啡加牛奶比較不傷胃」的說法，李琪解釋，這並不適用於所有人，還要看個人的腸胃體質。像咖啡加牛奶就適合容易嘴破、口乾舌燥、消化不良或沒胃口的人，因為牛奶能滋養胃陰，助消化；但對於經常胃酸、脹氣、腹瀉的人，加牛奶反而會加重不適，建議喝黑咖啡就好。

中醫師提到，沒胃口的人喝咖啡可加牛奶一同享用，因為牛奶能滋養胃陰、助消化；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提到，沒胃口的人喝咖啡可加牛奶一同享用，因為牛奶能滋養胃陰、助消化；圖為情境照。（圖取自freepik）

3類人需減少攝取咖啡因

另外，李琪補充，有更年期症候群失眠焦慮或易緊張問題者，最好也減少喝咖啡的頻率。因為咖啡會興奮交感神經、促進血液循環，使身體變得較溫暖，但對於有潮熱、汗多的更年期者而言，反而會加重這些不舒服的症狀。

而除了更年期以外，像失眠、焦慮和緊張的情緒也會引發潮熱，咖啡因會間接誘發症狀，導致睡眠品質變差，加重焦慮和緊張感。

她建議，治療初期、症狀比較嚴重時，最好完全停止攝取咖啡因。這麼做除了能減輕症狀，還能較為準確地觀察用藥反應，幫助醫師掌握藥物療效、縮短療程。在症狀改善後，可試著恢復喝咖啡或茶，但僅以1週喝1-2次的頻率為限。若喝了會導致症狀惡化，就要再減少攝取的頻率。

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