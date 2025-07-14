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鋅康錠供應短缺 食藥署：優先留給門診病患

2025/07/14 15:57

食藥署西藥醫療器材供應資訊平台近期公佈「鋅康錠78毫克（葡萄酸鋅）」為建議使用替代藥品品項，對此食藥署解釋，生產廠商希望新增原料藥來源，但仍在審查階段，建議先將短缺品項保留予門診病人使用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署西藥醫療器材供應資訊平台近期公佈「鋅康錠78毫克（葡萄酸鋅）」為建議使用替代藥品品項，對此食藥署解釋，生產廠商希望新增原料藥來源，但仍在審查階段，建議先將短缺品項保留予門診病人使用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕又有缺藥危機？食藥署西藥醫療器材供應資訊平台近期公佈「鋅康錠78毫克（葡萄酸鋅）」為建議使用替代藥品品項，對此食藥署解釋，生產廠商希望新增原料藥來源，但仍在審查階段，目前廠商所有庫存都已鋪貨到醫療院所，建議先將短缺品項保留予門診病人使用。

食藥署藥品組副組長林意筑指出，「鋅康錠」主要成份為「葡萄酸鋅」，適應症為「鋅不足之補充」，廠商因原使用的原料藥出現控貨情況，於今年年初主動通報，並希望新增原料藥來源，但申請過程中需多項技術性文件與GMP相關審核，業者仍在補件階段，食藥署待業者送件後，會儘速審查。

此外，林意筑表示，臨床上應對鋅不足的補充需求，也可以使用硫酸鋅注射劑等藥品，但廠商日前對食藥署表示，現有的藥物都已經分配至醫療院所，廠商已無庫存，且無法預計恢復正常供應時程，建議各醫療院所視院內庫存量將短缺品項優先保留予門診病人使用。

食藥署補充，「鋅康錠78毫克（葡萄酸鋅）」（衛署藥製字第040825號）並非「藥事法」所規範的藥品，該藥品許可證核准適應症為「鋅不足之補充」，藥品短缺期間，建議由專業醫療人員評估後，依照病人臨床需求選擇其他合適的替代治療。

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