苗栗16日辦捐血 送300隻烤全雞補充蛋白質

苗栗縣議長李文斌（右）在臉書呼籲民眾16日「有臂而來」踴躍捐血。（截取自李文斌臉書）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府及縣議會結合富邦慈善基金會等單位，16日上午8點至下午4點在苗栗捐血站舉辦愛心捐血活動，邀請民眾「有臂而來」踴躍捐血，有別於一般捐血活動送日常生活實用品，這次準備了300隻烤全雞，幫捐血者補充蛋白質！

苗栗縣長鍾東錦及縣議長李文斌都在臉書發文呼籲民眾16日前往苗栗捐血站踴躍捐血，李文斌在臉書分享說：「一個非常重要，非常簡單就能拯救生命的善舉，那就是捐血。每一滴血，可以匯成一股團結的善行力量，拯救那素未謀面的人。」

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一般民間團體辦捐血活動或是前往各捐血站捐血，通常會致贈泡麵碗、衛生紙、收納袋、酒精噴霧瓶鑰匙圈、手機支架、購物袋等生活用品，或者送禮券、精美禮盒等。這次捐血活動準備送給捐血者的是烤全雞，相當另類。

苗栗縣長鍾東錦在臉書呼籲民眾16日一起踴躍捐血。（截取自鍾東錦臉書）

苗栗捐血站16日上午8點至下午4點舉辦捐血活動，這次準備了300隻烤全雞，幫捐血者補充蛋白質！（截取自鍾東錦臉書）

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