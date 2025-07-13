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健康 > 護眼顧齒

守護弱勢視力健康 企業捐贈新竹縣千張公益眼鏡券

2025/07/13 16:53

大學光學科技公司捐贈總價值198萬元的「公益眼鏡兌換券」1000張給新竹縣政府。（新竹縣政府提供）

大學光學科技公司捐贈總價值198萬元的「公益眼鏡兌換券」1000張給新竹縣政府。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣人口持續成長，健康產業也跟著遍地開花。大學光學科技股份有限公司為關懷弱勢家庭成員的視力健康，捐贈總價值198萬元的「公益眼鏡兌換券」1000張給新竹縣政府，今天在大學眼科暨大學眼鏡竹北門市開幕式中進行捐贈儀式，由縣長楊文科代表受贈。

竹縣府社會處表示，本次捐贈的「公益眼鏡兌換券」，將由社會處經專業社工評估後，發放給縣內符合資格的弱勢家庭成員。受贈者可憑券前往大學眼鏡竹北門市（新竹縣竹北市文興路一段281號）或新竹文化門市（新竹市文化街2號）進行驗光檢測，並兌換免費眼鏡乙副，兌換期限至2025年12月31日止。

楊文科表示，「眼睛是靈魂之窗」，感謝大學光學科技公司董事長歐淑芳與大學眼科總院長林丕容，用實際行動溫暖在地，將企業愛心資源投入社會第一線，展現企業深耕在地、回饋鄉里的責任與用心。期盼透過此項公益行動，能有效改善弱勢族群的視力健康，進一步提升其生活自立能力與學習表現。

社會處也呼籲，歡迎更多企業與民眾響應公益、共襄善舉。如有意捐贈物資，可洽社會處實物銀行總行或各區社福中心；若有意捐款支持「新竹縣社會救助金專戶」，或來電洽詢，聯絡電話：（03）551-8101 分機3221或3237，由社會救助及社工科提供服務與諮詢。

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