高雄登革熱本土12病例 台南南拉高警戒

2025/09/03 16:14

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市本土登革熱疫情持續，三民區於9月1日新增2例登革熱本土病例，與鼓山區疫情群聚並無相關，累計已12例本土病例。南市衛生局表示，由於高雄與台南南同屬一日生活圈範圍，人口移動迅速，更容易加速病毒的散播，南市需高度警戒強化登革熱防治。

南市衛生局長李翠鳳表示，目前正值登革熱流行季節，且國內本土疫情現蹤，近期天氣高溫炎熱伴隨降雨，請把握雨後1週黃金孳清期，巡視居家戶內外環境，主動清除積水容器，避免孳生病媒蚊而傳染登革熱。

南市衛生局表示，南市防疫團隊持續監控疫情趨勢及貫徹公權力執行，針對校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險的場域加強環境稽查，陽性容器仍以桶、缸、甕、盆為最多，佔58.49％。如果容器不用時請清除或倒置，全面防堵病媒蚊孳生，也提醒民眾做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，並將清除環境中孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，降低疾病傳播風險。

李翠鳳表示，籲請醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），除應詢問病患是否曾前往東南亞等流行區域外，也需特別留意是否具備高雄旅遊史。

